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北韓停止核試 白宮：繼續施壓、不解除制裁

2018-04-24 05:19聯合報 記者張加╱即時報導

北韓領導人金正恩日前宣布，將停止核試、彈道飛彈試射，並廢棄一核試驗場；美國白宮23日重申，將繼續對北韓進行最大程度施壓，直到北韓為完全去核化採取具體行動，且在此之前，不會解除任何制裁。

北韓官媒朝中社當地時間21日發布金正恩聲明指出，北韓可靠地實現核武器兵器化；自21日起停止核試驗和洲際彈道飛彈試射，為透明地保證停止核試驗，將廢棄北部核試驗場。

美國總統川普20日先是推文稱「好消息」，很大進展，並期待「川金會」；22日再推文指出，「他們已同意去核化（對世界而言真是太棒了），關閉試驗場，停止核試與試射。」

金正恩聲明未提及徹底銷毀核武，但川普推文卻稱北韓已同意去核化，令外界質疑川普會錯意，對處理北韓問題過於樂觀；白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）23日在白宮記者會表示，美方並不天真，已看到朝正確方向採取的步驟，但還有很長的路要走。

桑德斯還說，不會犯下前幾任政府的錯誤，不會只聽北韓的言詞，美方在看到具體行動前，會持續最大程度施壓。

桑德斯指出，中國大陸在向北韓施壓方面發揮更大作用，「他們當然可以做更多，我們希望他們會，並繼續與我們合作。這一切發展方向都是因為川普與中國大陸國家主席習近平建立的關係」。

白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照
白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照
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北韓川普彈道飛彈
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