北韓停止核試 白宮：繼續施壓、不解除制裁

2018-04-24 05:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



北韓領導人金正恩日前宣布，將停止核試、彈道飛彈試射，並廢棄一核試驗場；美國白宮23日重申，將繼續對北韓進行最大程度施壓，直到北韓為完全去核化採取具體行動，且在此之前，不會解除任何制裁。

北韓官媒朝中社當地時間21日發布金正恩聲明指出，北韓可靠地實現核武器兵器化；自21日起停止核試驗和洲際彈道飛彈試射，為透明地保證停止核試驗，將廢棄北部核試驗場。

美國總統川普20日先是推文稱「好消息」，很大進展，並期待「川金會」；22日再推文指出，「他們已同意去核化（對世界而言真是太棒了），關閉試驗場，停止核試與試射。」

金正恩聲明未提及徹底銷毀核武，但川普推文卻稱北韓已同意去核化，令外界質疑川普會錯意，對處理北韓問題過於樂觀；白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）23日在白宮記者會表示，美方並不天真，已看到朝正確方向採取的步驟，但還有很長的路要走。

桑德斯還說，不會犯下前幾任政府的錯誤，不會只聽北韓的言詞，美方在看到具體行動前，會持續最大程度施壓。