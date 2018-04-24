親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美防長樂觀認為 與北韓談判會有成果

2018-04-24 03:38中央社 華盛頓23日綜合外電報導

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，他樂觀地認為，美國與北韓的談判「會有成果」。

先前北韓已表示，將中止核武試爆及飛彈試射，並關閉核武試爆場。

馬提斯在會見泰國國防部長前說：「此刻，我認為有許多理由可樂觀地認為，談判會有成果，且拭目以待吧。」

北韓核武國防部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

北韓停止核試 白宮：繼續施壓、不解除制裁

2018-04-24 05:19

北韓廢核武 美才會解除制裁

2018-04-24 01:18

南韓失業率 八年高點

2018-04-24 01:18

文在寅：北韓停核試驗 有助高峰會談

2018-04-23 20:40

北韓停射飛彈 專家：能力仍足讓美國恐慌

2018-04-23 18:52

峰會前夕 文在寅讚揚金正恩停核試決定

2018-04-23 17:58

南韓統一部：北韓豐溪里核試場仍可能使用狀態

2018-04-23 13:57

川普宣稱北韓同意無核化 美聯社直駁：非事實

2018-04-23 13:40

川金會 傳川普將要求北韓棄核武換制裁解除

2018-04-23 10:46

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

克服國內質疑聲浪 文在寅催生兩韓第3次峰會

2018-04-23 08:39

南韓回應北韓善意 停止兩韓邊界宣傳廣播

2018-04-23 08:26

跟文金會搶時間 南韓今運建材進「薩德」基地

2018-04-23 08:15
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

保障求職者 美國禁問過往薪資

2018-04-23 07:00

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

急解釋！受訪時稱會投票給川普 仙妮亞唐恩發文道歉

2018-04-23 16:22

「總統要懂很多」川普前妻要他別連任 不如去打高爾夫

2018-04-23 17:53

希爾頓酒店推電競主題房 每晚1萬元

2018-04-23 12:00

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top