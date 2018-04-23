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董雲裳訪韓 與韓官員協調北韓政策

2018-04-23 23:25中央社 首爾23日電

美國國務院代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）今天在首爾分別會晤南韓外交部長康京和、外長助理尹淳九、統一部次官（次長）千海成，協調雙方對北韓政策。

南韓聯合新聞通訊社報導，康京和接見董雲裳時表示，南韓希望保持韓美外交管道密切溝通和合作，辦好南北韓和美國北韓兩場高峰會，進而解決北韓核問題。

董雲裳表示，希望在美國國會通過新任國務卿任命案後，儘早啟動兩國外長之間的溝通。

報導說，韓美外長助理會談就兩國聯手掌握北韓出現積極動向的歷史性機遇，為實現朝鮮半島非核化和建立永久和平機制創造契機達成共識。

雙方認為，27日南韓總統文在寅和北韓國務委員長金正恩的高峰會不僅是時隔11年舉行的南北韓峰會，也可望為隨後舉行的美國北韓峰會奠定基礎。

董雲裳表示，將透過這次訪韓及與南韓駐美使館的定期磋商保持兩國外交部門的溝通和協作。兩人還就駐韓美軍駐紮費分擔談判、美國的印太戰略交換意見。

報導說，千海成在接見董雲裳時介紹南韓將在文金會上通盤討論朝鮮半島非核化、停戰機制轉為和平機制、發展南北韓關係的計劃，董雲裳祝福南北韓峰會成功，並希望就此與南韓保持順暢溝通。

美國國務院18日宣布，董雲裳於22日出發訪問日本、南韓。南韓首爾是她此行第一站，預計停留至24日，之後轉赴日本東京。

國務院之前表示，董雲裳此行將重申美國對東北亞盟邦的承諾，並就維護東北亞區域安全與繁榮議題進行協商，印度太平洋區域與北韓議題也是此行重點。

北韓南韓國務院
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