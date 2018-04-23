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金正恩推中國式經改 將准農地私有

2018-04-23 00:54聯合報 編譯李京倫／綜合報導

金正恩將推動更多經濟改革。圖為南韓電視台21日報導金正恩宣布停止核試消息。 （美...
金正恩將推動更多經濟改革。圖為南韓電視台21日報導金正恩宣布停止核試消息。 （美聯社）
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北韓領導人金正恩近日宣布停止核試，並承諾在國內進行「社會主義經濟建設」，分析家指出，這可能預告，金正恩將在北韓推行更多中國大陸式的經濟改革，但他不會如此明白表示。

北韓官方朝中社報導，廿日在北韓勞動黨中央委員會全體會議上，金正恩宣布北韓核武器實戰化已完全得到驗證，不再進行任何核子和飛彈試驗。他還說，勞動黨的「新戰略路線」是「社會主義經濟建設」。根據朝中社的報導，金正恩的演說和勞動黨隨後做出的決議中，「社會主義經濟建設」一詞出現達五十六次。

「韓國風險集團」顧問公司專家蘭科夫認為，金正恩「基本上」有意「繼續推行他正積極實施的中國式經濟計畫」，儘管這些行動「將不會（公開）稱為經濟改革」。

蘭科夫預言，金正恩將在基礎建設注入更多投資，並進行產業改革，包括讓國有企業享有更多自主權，以及允許國企管理者擁有更大權力來維持獲利。

此外，金正恩料將進一步推動農業發展，「基本上讓土地私有化」。蘭科夫表示，金正恩「希望（北韓）能達到持續經濟成長，改善生活水準」。

南韓東國大學的北韓研究教授高有煥則說，平壤想「快速進行第四次產業革命」，也就是由數位科技引發的產業變革，「藉此讓國家經濟起飛」。

法新社報導，在金正恩領導下，當局已默默允許市場機制在北韓經濟扮演更重要角色。北韓工廠經理告訴法新社，平壤正實施所謂「社會主義企業責任管理體系」，一旦工廠達到政府的供需配額，他們可自由和所選的供應商和客戶進行買賣，且交易價格由雙方協商。

此外，北韓國有企業也允許在自身業務以外領域成立子公司，例如國營高麗航空便將業務觸角伸向計程車和軟性飲料。

北韓的農業也經歷改革。合作農場成員如今會把近一公畝的自有耕地種植的農作物，販售到非法但官方默許的黑市，北韓幾乎每個市鎮都有這種市場。

北韓金正恩勞動黨

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