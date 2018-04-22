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南北韓峰會倒數 籌備工作如火如荼

2018-04-22 21:30中央社 首爾22日綜合外電報導

南北韓領袖高峰會27號將在北緯38度線板門店內登場。 聯合報系資料照片／記者蔣宗...
南北韓領袖高峰會27號將在北緯38度線板門店內登場。 聯合報系資料照片／記者蔣宗裕攝影
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南韓官員表示，為替南北韓逾10年來首度舉行領袖峰會做準備，籌備工作這週將如火如荼的進行；北韓昨天才承諾停止核試驗，引來外界寄予希望，但也有人質疑。

北韓在與南韓和美國分別舉行峰會前夕，昨天表示將暫停核武試驗與飛彈試射、關閉原子武器測試場，並致力追求經濟成長與和平。

路透社報導，南韓高麗大學北韓研究教授南成旭（Nam Sung-Wook）說：「北韓過去在提出非核化議題，與承諾凍結核武計畫方面，有著悠久歷史。我們都還記得過去幾十年來，那些誓言和承諾最後下場如何。」

南韓總統文在寅表示，金正恩的棄核宣言是邁向非核化的一大步。南韓總統府青瓦台官員今天表示，文在寅這週將只會致力專注兩韓峰會，並將留在青瓦台做準備，不參與外部事務。

官員表示，南韓的總統安全部門昨天與軍方及聯合國盟軍指揮部（UNC）官員會面，商議峰會地點邊界停戰村板門店的維安事宜。

南韓在過去幾週以來，持續翻修板門店南韓轄區內的和平之家，為與金正恩舉行峰會做準備。金正恩將成為1950到1953年韓戰以來，第一位踏足南韓的北韓領袖。

兩韓明天將在板門店北韓轄區內的統一閣舉行第3次工作會議，商議禮賓、維安與新聞報導等峰會事宜。

南韓北韓金正恩

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