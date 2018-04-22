北韓棄核難當真 疑反應爐石墨廠畫面曝光

2018-04-22 21:24 中央社 華盛頓21日綜合外電報導



北韓官方媒體報導，領導人金正恩宣布停止核子和飛彈測試，並關閉核子試驗場，引發各界懷疑，美國武器專家正埋首鑽研中國邊界附近的一處北韓工地，找尋北韓官員可能說一套、做一套的跡象。 路透 分享 facebook

美國智庫報告指出，北韓鄰近鴨綠江與中國邊界的地區疑有一處核等級石墨工廠，可能與北韓對海外客戶銷售核反應爐材料的野心有關，呼籲華府謹慎看待平壤的棄核發言。

就在美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（MikePompeo）密訪平壤，商議結束北韓核計畫的那一週，美國武器專家正埋首鑽研中國邊界附近的一處北韓工地，找尋北韓官員可能說一套、做一套的跡象。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，分析人員仔細研究北韓平安北道朔州郡青水（Chongsu）地區的衛星影像，並特別關注其中一棟巨大的紅屋頂建築；部分專家懷疑，那是一處製造超高純度石墨的工廠。

製造北韓國內使用的核反應爐時，這種石墨不可或缺；此外，根據一份新出爐的報告，平壤當局最近曾試圖向海外客戶出售一模一樣的核等級石墨。

美國中央情報局（CIA）拒絕對這座神秘建物發表評論，而這個設施的用途也還不明確。

但這處設施引發的種種疑問，凸顯評估北韓暫停或放棄部分核計畫提議的難處：在對外隱瞞非法武器活動方面，北韓可是前科累累。

根據武器專家，青水地區這處疑似石墨生產設施可助北韓實現多個目標，不僅能使武器計畫悄悄起飛，同時還能創造國內亟需的額外出口收入來源。

這處廠址是由科學暨國際安全研究所（Institutefor Science and International Security）昨天晚間發布的報告所確認。這間非營利研究所位於美國華府，致力研究核子武器計畫。

研究所創辦人暨前聯合國武器查核員歐布萊特（David Albright）表示，這座設施之所以會曝光，部分原因來自北韓提供給特定客戶、用來推銷核等級石墨的一本亮面行銷手冊。

研究所專家在不具名的「知情官員」指點下，得以在鄰近鴨綠江南岸一處戒備森嚴工業區內，發現這座可疑設施。

報告指出，7年來的一系列衛星圖像顯示，這處設施是在廢棄燃煤發電廠遭拆除後，於原址上建成，數座現代工業建築「被新建的安全圍牆包圍」，在入口處「還有一座安檢哨建築」。

歐布萊特指出，平壤當局已坐擁一間石墨工廠，北韓原能機構近年也購置了新設備，並派遣科學家赴中國接受石墨生產高階培訓。

歐布萊特說：「這項例子說明了，為何美國必須就不擴散核武、可裂材料、核子商品或與核能有關的產品方面，取得北韓明確且可驗證的承諾。」

獨立武器專家則說，無論這棟建築的目的何在，重要的是北韓要允許外界訪問相關設施。分析家表示，少了公開透明度，實在很難把金正恩的棄核承諾當一回事。