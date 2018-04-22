金正恩將如何拚經濟 專家分析幾種可能

2018-04-22 19:23 中央社 首爾22日綜合外電報導



北韓官方媒體報導，領導人金正恩宣布停止核子和飛彈測試，並進行「社會主義經濟建設」。專家指出此舉是為了發展經濟，也可能預告，金正恩將在北韓推行更多中國式的經濟改革。 路透 分享 facebook

北韓領袖金正恩近日宣布停止核試驗，並承諾在國內進行「社會主義經濟建設」。分析家指出，這可能預告，金正恩將在北韓推行更多中國式的經濟改革，但他不會如此明白表示。

北韓中央通信社昨天報導，20日在北韓勞動黨中央委員會全體會議上，金正恩宣布北韓核武器實戰化已完全得到驗證，不必再進行任何核子和飛彈試驗。他還說，勞動黨的「新戰略路線」是「社會主義經濟建設」。

根據北韓中央通信社的報導，金正恩的演說和勞動黨隨後做出的決議當中，「社會主義經濟建設」一詞出現多達56次。

韓國風險評估小組（Korea Risk Group）成員蘭科夫（Andrei Lankov）認為，金正恩「基本上」有意「繼續推行他正積極實施的中國式經濟計畫」，儘管這些行動「將不會（公開）稱為經濟改革」。

法新社報導，在金正恩領導下，平壤已默默允許市場機制在北韓經濟扮演更重要角色。中國和越南這兩個鄰近國家提供金正恩參考範例，他們都是由共產黨執政，但擁抱資本主義，而一黨專政體系卻未受影響，甚至還因國家更繁榮進一步鞏固黨的地位。

蘭科夫表示，金正恩親商，「和他的父親或祖父不同，他對於社會主義模式並無情感聯繫，也沒有意識形態上的堅持」。

北韓工廠經理告訴法新社，平壤正實施所謂「社會主義企業責任管理體系」，一旦工廠達到政府的供需配額，他們可自由和所選的供應商和客戶進行買賣，且交易價格由雙方協商。

此外，北韓國有企業也允許在自身業務以外領域成立子公司，例如國營高麗航空（Air Koryo）便將業務觸角伸向計程車和軟性飲料。

這實際上也讓北韓獨立企業家能夠在國有企業的大傘下從事業務。在晦暗不明且可能朝令夕改的北韓經濟體系當中，這麼做提供某種程度保護。

北韓的農業也經歷改革。合作農場成員如今會把近1公畝的自有耕地種植的農作物，販售到非法但官方默許的黑市jangmadang，北韓幾乎每個市鎮都有這種市場。

金正恩3月拜訪中國，進行2011年接替亡父統治北韓以來首次出訪行程。他當時前往北京中關村科技園區參觀中國科學院最近新發明的相關展覽。

北韓中央通信社報導，金正恩在訪客留言中寫道：「我們可以理解中國為何強大。」他還告訴勞動黨，北韓需要拓展科學和教育，以建立「科學和科技強國，以及人才強國」。

蘭科夫預言，金正恩將在基礎建設注入更多投資，並進行產業改革，包括讓國有企業享有更多自主權，以及允許國企管理者擁有更大權力來維持獲利。

此外，金正恩預期將進一步推動農業發展，「基本上讓土地私有化」。蘭科夫表示，金正恩「希望（北韓）能達到持續經濟成長，改善生活水準。他們不在乎生活模式，只在乎熱量」。

南韓東國大學（Dongguk University）的北韓研究教授高有煥（Koh Yu-hwan）則說，平壤想「快速進行第四次產業革命」，也就是由數位科技引發的產業變革，「藉此讓國家經濟起飛」。