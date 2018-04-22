脫掉核武狂人外衣 金正恩放眼國際舞台

2018-04-22 09:17 中央社 平壤22日綜合外電



金正恩 歐新社 分享 facebook 多年來，北韓領導人金正恩未踏出國門，他掌權後致力鞏固內部勢力，進行大規模核試驗，如今將焦點轉向國際舞台，盼與中國重修舊好，並改善與美國、南韓甚至日本的關係。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位金氏王朝第3代掌門人從父親手中接下權力後，致力鞏固國內領導地位，整肅反對他的菁英階層，並以經濟改革和大規模軍事支出贏得民心和軍方支持。

無論是遭遇政變或暗殺，還是即將出現經濟崩潰或人民起義，金正恩對他的死亡預言始終置若罔聞。

金正恩3月底戲劇性地展開外交行程，造訪中國，展現出高度安全與自信，準備登上國際舞台，與各強權平起平坐。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）北韓問題專家李伊（Jean Lee）說：「我們一直預期，金正恩會在掌權初期禮貌性地訪問北京，但他等了7年才動身，直到他自認為已處在有力地位、可與中國國家主席平等會面為止。」

「金正恩認為，他已解決一個內部問題，即他能否以軍方領導人身分捍衛人民；如今他的注意力在於，展現他能扮演國際政治家的角色。」

金正恩27日將與南韓總統文在寅會談，之後也可望和美國總統川普會晤，屆時才是他在國際舞台上表現好壞的真正考驗。

金正恩2011年底接替父親金正日成為北韓領導人時，沒人敢保證他會接班成功。

北韓政治權力先前即進行過世代傳承，那就是由建國者金日成交班給金正恩之父金正日；而金正日在北韓是眾所周知的大權在握人物，歷經過數十年接班培育。

相較下，金正恩比較沒沒無聞，是在他父親來日無多時，突然被拔擢為四星上將和共黨中央軍事委員會副委員長。

金正日身後，某些觀察家預言，金正恩將是個弱主，淪為北韓統治階層、特別是他位高權重姑丈張成澤的魁儡。

或許曾有人企圖這麼控制金正恩，但他以接二連三的重大整肅因應，包括開除數十名高層官員，並逮捕了張成澤，稍後予以處決。

接著北韓宣傳部門開始加緊工作，渲染對金氏家族的個人崇拜，強調金氏政權世襲的正統性。金正恩甚至打出爺爺牌，極力模仿金日成的穿著。

金氏家族鐵腕統治北韓數十年，關押和處決大批人民，並為異議人士和他們的家人設立殘酷的「勞教營」。

金正恩除了整肅潛在挑戰者外，也為自己在國內和軍中建立新的支持基礎。

為此他推動了規模遠超過他父親的經濟改革，放寬對人民收支的嚴格管制，悄悄展開一場消費革命。

與此同時，金正恩加強落實父親奉行的「先軍」（Songun）政策，在北韓人民軍和武器研發方面砸下重金。

他並進行一連串飛彈及核武測試，觸怒鄰國，不僅引來華府、北京和首爾當局譴責，也招來嚴厲的國際制裁。

朝鮮半島衝突似乎一觸即發，尤其是在川普當選美國總統後。川普對北韓立場強硬，北韓試射武器對關島、夏威夷甚至美國本土構成威脅，川普揚言要讓北韓遭遇「烈焰與怒火」。

北韓去年11月試射其至今最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），宣稱能將核彈頭投射到美國任何目標，似已達成北韓武器計畫設定的目標。

假如2017是飛彈試射年，2018肯定就是北韓的外交年。

平壤今年一月同意與首爾重啟外交對話，幾天內便決定參與南韓平昌冬奧。

金正恩派遣胞妹金與正赴南韓出席冬奧，她邀請南韓總統文在寅赴北韓與金正恩舉行會談。兩韓關係出現戲劇化進展，是幾個月前還難以想像的事情。

金正恩也透過南韓特使，向川普轉達舉行會談的意願，假如一切順利，將是首度有美國現任總統與北韓領導人會晤。

北京清華-卡內基全球政策中心（Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy）北韓問題專家趙通說：「北韓成功取得基本的核威懾能力後，如今準備進入下個階段。」

「平壤必須處理研發核武造成的負面結果，與中國重修舊好，改善與美國、南韓甚至日本的關係。」

然而，北韓恐難在保留核武與美國強硬派的主張之間取得平衡。

北韓過去曾矢言絕不放棄發展核武，專家表示，平壤不可能同意全面非核化，只可能同意，暫停測試並減少武器儲存數量。

威爾遜中心的李伊說，金正恩如今自覺，「已有膽氣迫使區域各國領導人對他平等相待」。

她說：「我們看到，北韓正在國際舞台上施展謹慎制定的外交策略，第一個對象就是北京當局。」

金正恩的策略至今似乎已有效果，不過南韓和中國都是平壤了解的對象，川普卻是截然不同的角色。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）副研究員、英國前駐北韓外交官何爾（James Hoare）說，金正恩突然造訪中國的目的之一，可能就是為了聽取如何應對川普的建議。

他說：「他們不了解川普，因此很可能硬著頭皮決定，與中國直接對話，以便在如何因應川普及美方的真正目的雙方面，獲得一些有幫助的意見。」