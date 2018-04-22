南北韓領袖27日會面 前兩次峰會回顧

2018-04-22 09:17 中央社 首爾22日綜合外電



南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩即將於27日在板門店南韓轄區「和平之家」會面，這是兩韓歷來第3次峰會，距離上次峰會已經時隔11年。以下是前兩次峰會的回顧整理。美聯社 分享 facebook 南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩即將於27日在板門店南韓轄區「和平之家」會面，這是兩韓歷來第3次峰會，距離上次峰會已經時隔11年。以下是前兩次峰會的回顧整理。

當時的南韓總統金大中從首爾機場搭乘專機直飛平壤順安機場，時任北韓領導人金正日還意外現身機場迎接。金正日和金大中共乘專車進入平壤，沿途有數十萬北韓民眾夾道歡呼。

在平壤百花園迎賓館進行的「雙金會」，是朝鮮半島分裂55年後的首次峰會。

金大中和金正日在為期3天的會議後聯合發表「南北韓6‧15共同宣言」，雙方同意促進人道與經濟合作及兩韓統一工作。當年金大中更以接觸北韓的「陽光政策」，獲頒諾貝爾和平獎。

這場峰會促成韓戰離散家庭的一系列團圓會。韓戰自1950年開始，1953年結束，最終兩韓以北緯38度線作為分界線。峰會還讓雙方2004年在北韓邊界城鎮開城（Kaesong）設立聯合工業園區。

●二度峰會（平壤，2007年10月2日至4日）

當年南韓總統盧武鉉延續了金大中的陽光政策，當時他步行穿過北緯38度線進入北韓境內，並乘車前往平壤與金正日會談，雙方還簽署「南北關係發展與和平繁榮宣言」。

這次峰會舉行之際，北韓非核化六方會談的成員國，也展開頻繁外交活動。這6個國家分別是美國、中國、日本、俄國及兩韓。

這6國努力落實他們在2005年9月達成的框架協議，根據這項協議，平壤當局要放棄核子計畫，以換取大規模的經濟和能源援助，並結束自身的外交孤立。

此一峰會以2000年的兩韓共同宣言為基礎，達成一項8點協議，雙方領導人誓言落實2005年六方會談協議來解決核子問題，透過對話結束軍事敵對關係，以永久和平體系取代韓戰後簽署的停戰協定，並建立新的聯合經濟區來擴展商業合作等等。

但在北韓進行一連串核子和飛彈試驗後，這項協議就沒有取得什麼成效，往後南韓由保守派總統執政時，即對平壤當局採取較為強硬的路線。