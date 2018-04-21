擁核再棄核？金正恩信心滿滿還是被制裁到怕？

2018-04-21 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國泰晤士報指出，北韓領導人金正恩突然宣布停止核試，可能是因為北韓的核導技術已成熟，能打到美國本土，也可能是北韓被國際社會制裁到怕了。不過，從北韓的聲明來看，金正恩似非屈從於制裁壓力，而是以「有核攻美國能力」的國家領袖之姿坐上談判桌，有信心與美國總統川普平起平坐。

比較悲觀的觀點是，金正恩中止核試的原因，就如北韓宣稱的，洲際飛彈技術已臻完善，能搭載核彈頭攻擊美國本土，雖然有專家認為北韓技術沒那麼發達，核彈其實打不到美國，不過北韓核攻美國的可能性已改變美國與北韓的戰略平衡，北韓要用爭取到的新地位換取經濟和人道援助，甚至安全保證。

比較樂觀的觀點是川普所說，北韓受到國際制裁後，國際貿易、動用海外資產和購買軍火的能力都受到空前的壓縮。不過泰晤士報說，外界對北韓經濟的實際情況所知甚少，所以這個觀點還有討論的空間。

北京「盤古智庫」高級研究員梁亞濱說，北韓中止核導試驗為朝韓、朝美峰會創造了良好氛圍，也有利於朝鮮半島的和平穩定，是朝著最終棄核的關鍵一步，但北韓宣布的措施相當於「凍結」，而美國一直主張不是要「凍結」，而是「放棄」。