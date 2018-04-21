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金正恩棄核試 專家認只是權宜手段

2018-04-21 14:49中央社 倫敦20日綜合外電報導

北韓領導人金正恩在分別將與南韓、美國總統舉行元首峰會前，宣布不再核試與試射飛彈。有專家認為，北韓既已取得核武進展，做此聲明的背後目的，恐只是策略性換取解除制裁。

英國廣播公司（BBC）刊出美國科學家聯盟（FAS）兼任資深研究員、時事雜誌「外交家」（Diplomat）資深編輯潘達（Ankit Panda）的文章指出，北韓今天發出的聲明講得很清楚，金正恩凍結核試、關閉豊溪里核試場，是因他覺得北韓已掌控了核武設計能力。

首先看停止核試。潘達舉印度與巴基斯坦為例，指已晉身核武俱樂部的印巴兩國，截至1998年各都進行過6次核試，而且之後沒有進一步核試。

北韓的說法難以證實，但目前為止同樣已進行6次核試，今天聲稱已掌握核武設計，顯非無的放矢。

至於不再試射洲際彈道飛彈，潘達認為這點出人意外，因為北韓總共也只進行過3次能將核彈投送到美國本土的試射，這些測試都沒觸及飛彈在進行類似核子攻擊所需軌道的飛行，而進一步相關測試對於北韓發展核武是必要工作。

不過潘達認為，從策略上看，自我提出不再試射洲際彈道飛彈，幾乎不用付出什麼成本，也可以輕易反悔。北韓1999年也屈就於一項暫停飛彈試射的限令，但2006年就撕毀。

潘達指出，金正恩宣布不再核試、改為「集中全力建設強而有力的社會主義經濟、改善人民生活水準」這點倒值得嚴肅看待，因為北韓將尋求在與南韓、美國的元首峰會時解除國際制裁，以達成拚經濟目標。

金正恩為何要放掉核試與飛彈試射的王牌以與川普會面，潘達認為理由很簡單：因為能與美國總統舉行峰會本身就已價值連城，因為做到了父、祖兩輩都做不到的事，停掉核試與飛彈試射的損失，靠與川普並肩而坐就能補回。

潘達表示，據此以觀，北韓的聲明，反倒像是一個核武國的激昂演說，根本無意放棄能保國家命脈的王牌，川普越早看清金正恩的最終目的越好。

北韓彈道飛彈核武

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