金正恩放下核武拚經濟 專家提出疑點

2018-04-21 13:23 中央社 首爾21日綜合外電報導



金正恩。路透 分享 facebook

北韓官方媒體今天報導，領導人金正恩宣布停止核子和飛彈測試，並關閉核子試驗場。專家指出此舉是為了發展經濟，但也質疑，停止核子測試未必代表全面放棄核武。

金正恩下週將與南韓總統文在寅在南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）會談，之後於5月底或6月初與美國總統川普的一場舉世注目高峰會就要登場。

川普在消息傳來的幾分鐘之後，推文表示：「這對北韓與全世界來說都是好消息，大進展！期待我們的高峰會。」

法新社報導，特洛伊大學（Troy University）的平克斯頓（Daniel Pinkston）表示：「這當然是正面的發展，北韓重拾過去禁止核子擴散的承諾，這是必要的一步，但之後還需要更多作為。」

多年貧困的北韓過去採取「並進」（byungjin）政策，同步發展核武與經濟。

但金正恩表示，北韓現在是一個強國，「全黨與全國」應把焦點放在「社會主義經濟建設」，作為北韓勞動黨的「新戰略路線」。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）告訴法新社：「這實際上就是為了經濟發展而放棄並進政策。」

梁茂進說：「北韓現在將致力於與美國談判，目的是讓關係正常化、保障政權不受傷害，同時讓那些對經濟發展與人民生計影響重大的制裁獲得解除。」

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示之所以不再需要核子試驗或試射洲際彈道飛彈，是因為北韓已經完成了發展核子武器的目標。

北韓方面表示，為了創造一個對北韓經濟「有利的國際環境」，北韓將會與鄰近國家和國際社會「推動密切接觸與積極對話」。

路透社報導，南韓高麗大學北韓問題專家南成旭（Nam Sung-Wook）表示，由金正恩本人宣布停止核子發展，是一件頗為「轟動」的消息，但金正恩的說法留下許多疑點。

南成旭說：「目前看來還不明朗，不知北韓的意思是未來不會進一步發展核子計畫，或是他們將會完全關閉『所有的』核子設施。以及他們將如何處理現有的核子武器。」