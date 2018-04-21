影／北韓停核試與洲際彈道飛彈試射 川普上推特叫好

2018-04-21 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



距離第三次兩韓峰會只剩不到一周，北韓官媒朝中社宣布，北韓勞動黨在20日召開的中央委員會第七屆第三次全體會議決議廢除豐溪里核子實驗場，並從21日起全面停止核子試爆與試射洲際彈道飛彈。

根據南韓韓聯社轉述，北韓國家領導人金正恩裁示，既然已完全驗證核武實戰化，就無需再進行任何核試爆與試射中長程洲際彈道飛彈，豐溪里核子實驗場的使命也已經完成。金正恩在會中還指出，勞動黨在2013年通過核武與經濟建設並行的國策，既然歷史偉業已經獲得貫徹，現階段的新戰略就是集中精力推動經濟發展。

北韓勞動黨通過的決定書則稱，北韓停止核試是推動國際裁減核武的重要進展，將積極參與國際社會推動全面停止核試的努力；只要沒有受到核子威脅，北韓就絕對不會利用核彈，也不會轉移核子技術。為確保朝鮮半島與世界的和平穩定，北韓將與鄰國及國際社會保持緊密的溝通與對話。有北韓的消息人士告訴CNN，金正恩終於決定為他的國家開啟新篇章，並親自許諾走向無核化，現將專注於經濟發展與改善國家經濟。金正恩也了解，國家發展最佳途徑就是與鄰國關係正常化；他已經獲得國際社會的承認，現在是歷史性最佳機遇。

對於北韓的決定，南韓表達歡迎，認為此舉對於實現朝鮮半島無核化是具有意義的進展，也替兩韓峰會與「川金會」營造有利環境。美國總統川普則上推特表示，這對北韓與全世界都是非常好的消息，也是重大進展，期待「川金會」登場。