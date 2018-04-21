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駐英代表處座談會 東亞情勢變化備受關注

2018-04-21 09:41中央社 倫敦20日專電

中華民國駐英國代表處今天舉辦「2018東亞情勢：日本、韓國、台灣及兩岸關係」座談會，專家對即將舉行的南北韓高峰會看法樂觀。

「2018東亞情勢：日本、韓國、台灣及兩岸關係」（Contextualising East Asia in 2018: Japan,Korea, Taiwan, and cross-Strait relations）座談會邀請劍橋大學亞洲與日本研究教授顧若鵬（BarakKushner）及長期研究北韓議題的英國廣播公司（BBC）廣播記者暨節目主持人戴蒙（Dan Damon）擔任主講人。

包括英國前政府官員、外交使節團代表等超過20人與會，就南北韓未來關係、美國與北韓領導人會晤可能發展、台灣在亞洲的戰略地位等議題交換意見。

駐英代表林永樂於座談會中表示，東亞區域局勢近來有多項變化，包括美國與北韓領導人規劃舉行會談、中國大陸取消國家主席任期限制，以及美國通過「台灣旅行法」等，均備受國際社會關注。座談從當代和歷史概述角度出發，讓與會者更加瞭解東亞國家所面臨的一系列複雜問題。

有關當前台灣研究，顧若鵬指出，目前台灣研究多自西方角度出發，聚焦於中國大陸，而未具台灣特色。他因此主張，台灣研究應從不同的角度來檢視台灣，例如以歷史角度，聚焦於台灣「去殖民化」（de-colonisation）或「去帝國化」（de-imperialization）的過程。台灣在過程中可提供全球一個寶貴的例子。

戴蒙則針對南北韓局勢提出個人觀察。他指出，基於這次會談是韓國人本身推動、北韓近來公布的預算報告顯示北韓經濟可能進行改革，以及北韓領導人金正恩需要扮演全球性角色以維持政權等理由，他樂觀看待南北韓領袖即將舉行的對話。他並認為南、北韓局勢發展的結果，將使東亞區域的權力平衡產生變化。

林永樂在座談會最後指出，台灣在東亞雖持續面臨戰略及安全挑戰，仍努力加強包括與東南亞國家協會（ASEAN）國家的關係，並致力維護與中國大陸關係；雖然目前兩岸包括投資、文教等交流關係仍持續進行，但他也呼籲中國大陸，應仿效即將舉辦的美國北韓對話，使兩岸在不設任何前提下進行對話。

北韓韓國

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