北韓宣布停止核試 南韓：非核化重大進展

2018-04-21 09:03 中央社 首爾21日綜合外電報導



南韓總統府今天表示，北韓決定關閉旗下核子試驗場並停止飛彈試射，是朝鮮半島非核化的一項「意義重大」進展。

北韓領導人金正恩今天稍早宣布，北韓不再需要核子和飛彈測試，並將關閉一處核子試驗場。

路透社報導，南韓總統發言人尹永燦（YoonYoung-chan）在聲明中說：「這也將有助創造十分正面的環境，促成即將到來的南北韓高峰會及北韓和美國高峰會的成功。」