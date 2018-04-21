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北韓停止核試 日防衛大臣籲勿鬆綁施壓

2018-04-21 08:14中央社 東京21日綜合外電報導

北韓領導人金正恩宣布，停止核子和飛彈測試並關閉核子試驗場；共同社報導，日本防衛大臣小野寺五典今天表示，還不是對北韓鬆綁施壓的時候。

小野寺五典在華盛頓對共同社做出以上表示。日本向來提倡對北韓採取最大施壓政策，使其放棄核武計畫。

北韓飛彈華盛頓

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