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金正恩同意搞直播 南韓：果然年輕

2018-04-20 14:16世界日報 編譯中心╱綜合19日電

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
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南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩將在27日舉行「文金會」，兩國經協商後也同意，將破天荒地在金正恩與文在寅握手時全球現場直播，南韓專家認為，這是金正恩企圖展現年輕活力及「偶像化」的手法之一。

南韓「韓聯社」報導，南北韓18日在板門店北側的統一閣舉行南北韓峰會第二次作業會議，北韓在會中答應先前南韓直播「文金會」現場的提議。屆時文在寅和金正恩的「世紀握手」畫面，將由全世界來見證，這對過去只玩「預錄」的北韓來說，無疑是一大突破。

這次的南北領袖峰會，是南北韓分裂後的第三次。前兩次金正恩父親、已故領導人金正日曾在2000年和2007年與南韓總統見面，但這兩次北韓都沒有採直播報導，而是以「預錄」方式在北韓播送。

就連今年1月南北韓進行高官會談時，雙方也都說好不直播，只有預錄影像後，再發送給南韓媒體播出。不過即將登場的南北韓領袖峰會有了新突破，北韓同意在部分行程，包括金正恩越過38度線、和文在寅握手以及部分會議等進行直播。

報導認為，金正恩不同於父親金正日的「隱遁型」，北韓可能破例大搞直播，大肆地向北韓人民們宣傳金正恩的偶像形象。東國大學教授金容炫指出，金正恩是年輕人，因此偏好玩直播，「尤其是當金正恩跨越38度線時，如果向北韓人民實境播映這段歷史性的一刻，就是要對北韓人民宣傳他是一位大膽、果斷的領導人」。

北韓金正恩南韓

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