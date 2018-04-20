文在寅：北韓表明完全非核化的意志

2018-04-20 14:02 中央社 首爾20日電



南韓總統文在寅19日就南北韓、美國北韓高峰會談一事表示：「北韓目前正表現出『完全的』非核化的意志，而且並沒有提出撤離駐韓美軍或其他美國無法接受的條件。」

曾作為總統派往北韓的特使而訪問過平壤的青瓦台國家安保室長鄭義溶曾表示，北韓勞動黨委員長金正恩有「非核化的意志」，但文在寅總統親自公開表明北韓的「完全非核化意志」尚屬首次。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條指出，據推測，文在寅所說的「完全非核化」與美國和國際社會要求的CVID（完全的、可驗證的、不可逆的非核化）相一致。

針對北韓非核化議題，美國曾多次表明，金正恩放棄發展核武，必須符合CVID原則，所謂的最嚴格意義的非核化標準，即，要求北韓必須完全的（Complete）、可驗證的（Verifiable）、不可逆的（Irreversible）棄核（Denuclearization）。

文在寅19日在青瓦台與媒體公司總裁舉行午餐座談會時發表上述言論，並表示：「北韓僅談及了結束（針對北韓的）敵對政策和安全保障等內容。」

文在寅還指出：「應該說現在美國和北韓之間的會談磋商進展順利，正是因為確認了這一點。」

關於北韓的非核化構想，文在寅表示：「過去有不少人認為，北韓意圖在主張擁核國地位的同時，在禁止核擴散或凍結核的程度上與美國進行談判，而如果美國也在這個程度上與北韓達成協議的話，是否與我們的非核化概念有所不同」，他說：「但是在非核化概念上，我不認為（南韓）和北韓存在差異。」

報導指出，但，文在寅指出：「如何具體實現目標（非核化），難以找到合適的方案。如果媒體有好的方案請告知。」北韓核專家們指出：「如果此番言論的意圖是在高峰會談之前對北韓施壓則無可厚非，但如果是一味地盲信北韓的話，而抱以過分樂觀的期待，則不免令人擔憂。」