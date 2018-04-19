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南北韓峰會前 美代理亞太助卿將訪日韓

2018-04-19 05:36聯合報 記者張加╱即時報導

南韓北韓領導人將於27日舉行峰會，在此關鍵時刻，美國國務院代理亞太助卿董雲裳將於22日至27日訪問南韓與日本，就北韓問題與日韓保持密切協作。

國務院18日發布聲明指出，董雲裳（Susan Thornton）將於22日至24日訪問南韓，24日至27日訪問日本；董雲裳訪問期間將重申美國對聯盟的承諾，以及就維護該地區安全等重要問題進行協調。

國務院表示，董雲裳也將討論印度太平洋地區的合作，並就北韓問題繼續密切協作。

美國國務院代理亞太助卿董雲裳。聯合報系資料照
美國國務院代理亞太助卿董雲裳。聯合報系資料照
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北韓國務院南韓

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