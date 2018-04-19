南北韓峰會前 美代理亞太助卿將訪日韓

2018-04-19 05:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



南韓與北韓領導人將於27日舉行峰會，在此關鍵時刻，美國國務院代理亞太助卿董雲裳將於22日至27日訪問南韓與日本，就北韓問題與日韓保持密切協作。

國務院18日發布聲明指出，董雲裳（Susan Thornton）將於22日至24日訪問南韓，24日至27日訪問日本；董雲裳訪問期間將重申美國對聯盟的承諾，以及就維護該地區安全等重要問題進行協調。