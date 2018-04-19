川普：龐培歐見了金正恩 兩人相處得很好

2018-04-19 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普18日在佛州表示，中情局局長、國務卿提名人龐培歐（Mike Pompeo）與北韓領導人金正恩會面，且「相處得很好」。

日本首相安倍晉三17日至18日訪問佛州「海湖莊園」，川普與安倍18日下午共進工作午餐時向媒體短暫發言，被問及是否擔心國會不通過龐培歐的任命，川普稱不擔心，並表示龐培歐很優秀，會成為一名很棒的國務卿。

川普接著主動提及龐培歐訪問北韓一事，川普說，「他（龐培歐）剛離開北韓，與金正恩有次很好的會面，並且與他相處得很好，真的很棒。」

川普稱，龐培歐非常聰明，又能與人相處融洽，所以相信龐培歐沒有問題。

華盛頓郵報17日引述知情人士說法報導，龐培歐在復活節當周秘密訪問北韓，見了金正恩，為未來的「川金會」做準備。

白宮17日晚間以簡短聲明回應，指政府不評論中情局長的行程，但川普18日一早便推文證實龐培歐日前訪問北韓，也見了金正恩。

川普推文寫道，「龐培歐上周在北韓見了金正恩，會面進行得很順利且建立了良好關係。峰會細節正在制定中。無核化對世界而言是件很好的事，對北韓而言也是！」

不過，華郵18日報導指出，龐培歐並非上周訪問北韓，而是復活節周末。