南韓證實 已和美國北韓談和平條約結束韓戰

2018-04-19 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



紐約時報報導，南韓青瓦台國家安保室長（國家安全顧問）鄭義溶18日證實，他上周前往華府和美國國家安全顧問波頓會談，討論簽署朝鮮半島和平條約，正式結束韓戰。

鄭義溶說，他和波頓針對如何結束朝鮮半島敵對狀態、最終簽署和平條約進行詳談，話題涵蓋如何化解北韓對其安全的憂心、如何確保北韓在做出「正確選擇」後能有光明前景。他表示，波頓向他表明，將全力擔任忠實的中間人角色，執行川普總統的朝鮮半島和平政策。

南韓官員說，他們也和北韓討論過和平條約問題。鄭義溶三月初曾率領特使團前往北韓和北韓領導人金正恩會面，金正恩說，北韓的安全若獲得保證，願意放棄核武。過去北韓就曾表示，他們希望的安全保證，包括和平條約以及與美國建交。

1953年韓戰結束時，美國為首的聯合國部隊和中國大陸、北韓三方參戰部隊總司令簽署了停戰協定，當時南韓拒絕簽署，後來交戰各方也沒有簽署和平條約，因此嚴格來說兩韓目前仍處於戰爭狀態。

南韓官員承認，若要簽署和平條約，必須有美國和大陸參與。大陸表示願意扮演積極角色結束韓戰，但並未對和平條約表示意見。

大陸外交部發言人華春瑩18日說，歡迎美國與北韓展開直接接觸對話，希望取得積極成果，並希望有關各方能「談起來、談下去」。她說，中方希望北韓與美國對話能順利舉行並取得積極成果，不斷增進互信、擴大共識。

她表示，希望雙方推動朝鮮半島問題政治解決進程，既推進並實現朝鮮半島無核化；又推進並建立朝鮮半島和平機制，在過程中照顧各方合理安全關切，從根本上實現朝鮮半島長治久安。

紐約時報指出，過去20年，大陸經常推動朝鮮半島簽署和平條約，但進展不大。分析家說，這次大陸對和平條約可能不像過去熱衷，北京和川普政府近來因台灣和貿易等問題緊張關係升高。

北京人民大學北韓問題專家成曉河說，如果美中無法解決貿易問題，將嚴重影響中方在北韓問題上協助美國的意願。