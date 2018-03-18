準備川金會 北韓外交官赴芬蘭會美韓前官員

2018-03-18 20:05 中央社 首爾18日綜合外電報導



在可能登場的川金會前，各方正進行一連串外交交涉。聯合新聞通訊社報導，北韓外長的瑞典行昨天落幕，一名北韓高階外交官員今天動身前往芬蘭，與美國及南韓前官員進行會談。

北韓正在發展核子和飛彈計畫，無視聯合國安理會祭出的制裁，也毫不掩飾正計劃發展能夠打到美國本土的飛彈。平壤當局指出，這是為了對抗美國在南韓駐軍的侵略意圖。

不過，隨著北韓上月參加在南韓舉行的平昌冬季奧運，近幾週來緊張關係已緩和。

根據韓聯社，北韓外務省北美局副局長崔康一（Choe Kang Il，譯音）預計出席「1.5軌會談」（track1.5 talks）。

「1.5軌會談」指的是，安排前美國官員和現任北韓官員進行聯繫，藉由更廣泛的努力，以終止北韓武器計畫形成的僵局。

據媒體列出的名單，崔康一也是訪問瑞典代表團成員。他今天現身北京轉機前往芬蘭，拒絕發表看法。

路透社報導，若經證實，在提議4月和5月分別登場的北韓與南韓及北韓與美國的峰會前，芬蘭會談將為一系列外交活動再添一筆。

北韓和瑞典的外交部長昨天結束為期3天會談，內容與朝鮮半島安全有關，並為美國總統川普和北韓領導人金正恩的會談做準備。

法新社報導，瑞典外長華爾史特龍（MargotWallstrom）未提及北韓外長李勇浩這趟瑞典行是否對川金會帶來任何進展。她說：「會談的主要焦點是朝鮮半島安全情勢。」

各界一直盛傳川普和金正恩的高峰會有可能在瑞典登場。

川普已同意於5月會晤金正恩，但確切時間地點至今仍未出爐，北韓也尚未證實已正式提出邀請。

南韓16日說，他們正尋求這個月與北韓高階官員會商，為峰會做準備，並表示在川金會前，總統文在寅可能會先與川普見面。