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北韓瑞典密會 聚焦終結核對峙

2018-03-18 20:05世界日報 編譯中心／綜合17日電

北韓外交部長李勇浩和瑞典外長瓦爾斯特倫（Margot Wallstrom）17日結束3天會談，聚焦於就朝鮮半島核子對峙達成和平解決方案。

路透報導，瑞典外交部發表聲明說：「兩國外長討論了持續展開外交努力，致力達成和平解決方案所面臨的各種機會與挑戰，以及雙邊關係議題。」「瑞典強調北韓必須解除它的核子武裝和飛彈計畫，以符合聯合國安全理事會的多項決議。」

李勇浩於15日抵達斯德哥爾摩，與瓦爾斯特倫舉行會談，時機正值各方針對北韓核子野心展開一連串外交折衝之際。

美聯社報導，瓦爾斯特倫表示雙方討論了持續展開外交努力，致力就朝鮮半島安全紛爭達成和平解決方案，所面臨的各種機會與挑戰。但她未提及李勇浩這趟瑞典行，是否對美國總統川普與北韓領導人金正恩間可能的高峰會談帶來任何進展。

她說：「會談的主要焦點是朝鮮半島安全情勢。」「此外，也討論了北韓境內人道情勢，以及與諸如南韓、日本、俄羅斯、中國和美國等有關的制裁、區域合作和安全議題。」但她未詳細交代。

未在瑞典發表任何公開談話的李勇浩，16日也曾短暫會晤瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）。

瑞典自1973年起與北韓維持外交關係，是在平壤設有大使館的少數西方國家之一，它也在北韓境內為美國提供領事服務。

另外，南韓政府16日表示，盼能與北韓在本月底舉行高層會議，籌畫預定下月登場的兩韓高峰會。南韓總統文在寅與川普也於16日通話討論朝鮮半島局勢，稱對解決北韓核武危機抱持「謹慎樂觀」態度。

各界一直盛傳川普和金正恩的高峰會有可能在瑞典登場，雖然南北韓邊界非軍事區停戰村被視為更可能的舉行峰會地點。

川普已同意於5月會晤金正恩。但北韓迄今尚未公開評論，它到底希望從高峰會談獲得什麼成果。

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