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川普文在寅熱線 討論川金會施壓北韓

2018-03-17 16:59世界日報 記者張加／華盛頓16日電

美國總統川普日前答應與北韓領導人金正恩會面後，北韓至今未有回應。 美聯社
美國總統川普日前答應與北韓領導人金正恩會面後，北韓至今未有回應。 美聯社
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美國總統川普日前答應與北韓領導人金正恩會面後，北韓至今未有回應；但川普與南韓總統文在寅16日通話時仍重申，他有意在五月底前與金正恩會面，而川普與文在寅對於近期事態發展審慎樂觀。

至於川普接受金正恩的會面邀約後，美國與北韓是否有間接或直接聯繫，白宮發言人桑德斯16日在白宮記者會表示，她不能提供太多細節，但會持續推進對話；此外，目前仍尚未確定「川金會」的時間與地點，

白宮發布聲明指出，川普與文在寅16日通話，談論為即將與北韓方面接觸持續做準備；兩人申明從過去錯誤學習的重要性，並承諾繼續密切協作，以維持對北韓政權最大程度施壓。

聲明寫道，川普與文在寅一致認為，具體行動是實現朝鮮半島永久無核化的關鍵，而不是空談。

川普也重申，他有意在五月底前與金正恩會面；川普與文在寅對於近期事態發展審慎樂觀，並強調若北韓選擇正確道路，未來將更為光明。

南韓外交部長康京和、日本外相河野太郎（Taro Kono）訪美，16日分別會晤美國副國務卿蘇利文。

國務院發言人諾爾特16日發布聲明表示，蘇利文與河野太郎申明美日聯盟對該區域的重要性，尤其是對於北韓非法的核武與彈道飛彈計畫；兩人認同，川普宣布與金正恩會面是個歷史性的機會，也代表全球最大規模的施壓動員正在發揮作用，而且必須有效維持。

蘇利文與河野太郎一致認為，直到北韓採取具體步驟邁向無核化，國際必須維持對北韓施壓。

南韓國家安保室長鄭義溶8日會見川普後，在白宮西廂外發布重大聲明，指川普已接受金正恩的邀請，兩人將於五月底見面，談去核化。

鄭義溶當時表示，他告訴川普，金正恩在南、北韓會議中表示，他將致力於無核化，且北韓將克制、不再進一步進行任何核試與試射飛彈；鄭義溶稱，金正恩明白美國與南韓的例行軍演必須繼續。

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