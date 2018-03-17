韓媒：楊潔篪訪韓推遲一週 原因未明

2018-03-17 14:37 中央社 台北17日電



韓聯社報導，南韓外交部官員16日表示，中國國務委員楊潔篪的訪韓日程已由21至22日推遲到28至29日，但未說明原因。

中國大陸目前正在召開13屆全國人民代表大會一次會議，將在20日閉幕。

根據目前排定的議程，19日上午的人大第7次全體會議，將決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長人選。外界普遍預期，楊潔篪可望升任國務院副總理。

韓聯社報導引述南韓外交部人士表示，楊潔篪推遲一週於28日訪韓，為期兩天。訪韓期間，楊潔篪將會晤青瓦台國家安保室室長鄭義溶。

報導指出，韓中兩國去年12月舉行首腦會談，就積極推動各領域高層戰略對話達成協定，預計楊潔篪此次訪韓也是為落實該協議。屆時，雙方將深入討論兩韓首腦會談、北韓與美國首腦會談以及朝鮮半島局勢。

鄭義溶日前曾以南韓總統文在寅特使身份先後訪問北韓、美國，並於12日訪問中國大陸介紹此前的訪問成果。

朝鮮日報報導，雖然中國國家主席習近平同時在進行人大、政協「兩會」，但還是擠出時間接見了鄭義溶。有觀察認為，這反映出在中國對北韓的影響力大不如前的情況下，美國、南韓、北韓3國的對話取得迅速進展，中方對此產生「焦躁感」。

在與中國國家主席習近平會面之前，鄭義溶與楊潔篪進行長達3個小時的會談，並共進午餐。南韓外交消息人士說，楊潔篪在面談的整個過程中，向鄭義溶詢問了「關於金正恩的所有細節」。