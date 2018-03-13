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提勒森：美與北韓會談尚須若干步驟

2018-03-13 02:58中央社 奈及利亞阿布加12日綜合外電報導

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國和北韓要商定雙方會談地點和範圍，尚須採取若干步驟。

提勒森是在訪問奈及利亞首都阿布加（Abuja）期間發表談話，他並指出，關於雙邊會談，美方尚未聽到北韓有任何表示，但期望能直接聽到北韓的回應。

他並未說明，必須採取的是什麼樣的步驟。

北韓提勒森奈及利亞

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