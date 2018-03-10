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羅德曼預言北韓開放 網友：該得諾貝爾獎

2018-03-10 09:01中央社 華盛頓9日綜合外電報導

羅德曼在2013年初次以籃球外交出訪北韓，與金正恩變成好友。 美聯社
羅德曼在2013年初次以籃球外交出訪北韓，與金正恩變成好友。 美聯社
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北韓有意與美國談判，多次訪問北韓的NBA退役球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）受到網友稱讚「該得諾貝爾獎」，但也有人語帶嘲諷問「特洛伊木馬的韓文怎麼說」。

法新社報導，羅德曼是唯一能見到金正恩的美國名人，他今天在推特上說，早就預言北韓將會有開放的這一天。

羅德曼說：「為了即將到來的歷史會談，向總統川普及元帥金正恩致敬。我早在2014年就說過，（北韓和美國之間的）大門將會敞開。#和平 #愛 #不要戰爭。」

不少網友留言支持羅德曼，有人說「羅德曼間接促成了這場會談」、「看來你會當上美國大使」、「感謝羅德曼締造世界和平」、「希望你得諾貝爾獎」。

不過也有網友與帶嘲諷說「特洛伊木馬的韓文怎麼說？」、「你迷失了」、「我支持小蟲要上這場會談的談判桌」、「元帥？我只知道荒野大鏢客裡有元帥」。

白宮昨天晚間傳出重大消息，川普與金正恩近期內將會展開歷史性的高峰會，目標減少雙方毀滅性的核戰威脅。

羅德曼是1990年代的美國職籃NBA球星，效力芝加哥公牛隊時3次拿下總冠軍，曾在2013年、2014年、2017年訪問北韓。金正恩自稱是NBA球迷。

羅德曼前幾次訪問北韓時，除了呼籲北韓釋放受拘留的美國人，還為金正恩籌辦籃球表演賽。去年羅德曼拜訪北韓，送上一本川普著作「交易的藝術」。

北韓金正恩諾貝爾獎

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