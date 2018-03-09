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繼續加壓或對話？美朝對話讓日本左右為難

2018-03-09 09:32聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本經濟新聞在南韓特使訪美前，提前訪問了多名朝鮮半島問題的專家學者，雖然許多學者...
日本經濟新聞在南韓特使訪美前，提前訪問了多名朝鮮半島問題的專家學者，雖然許多學者認為日本政府立場不能鬆動，應繼續對北韓施壓，但認為日本須要更多彈性的意見也不在少數。美聯社
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朝鮮半島無核化的問題，在南北韓敲定領袖峰會後，由對北韓的加壓路線快速往對話路線修正，美國總統川普在見過南韓特使後，現已答應五月與北韓領導人金正恩會談。

日本經濟新聞在南韓特使訪美前，提前訪問了多名朝鮮半島問題的專家學者，雖然許多學者認為日本政府立場不能鬆動，應繼續對北韓施壓，但認為日本須要更多彈性的意見也不在少數。

慶應大學法學部教授細谷雄一認為，對北韓的經濟制裁已經展生了效果，確實封住制裁漏洞，就能讓北韓往棄核武讓步。前駐美大使藤崎一郎也持相同見解，日本不應輕易改變加壓路線。神奈川大學法學部副教授佐橋亮認為，絕對不能將主導權交到北韓手中，能夠勸住美國不可輕易解除制裁的只有日本。

而對南韓大力支持促成的南北韓對話感到不安的學者也很多。政策研究大學院教授道下德成批評，南韓不應該做出削減國際制裁成效的的經濟援助。

前外務次官藪中三十二則主張，壓力不應該是談判的全部，日本必須在相關各國與北韓展開對話時仍能發揮存在感，日本應該應該直接參與美韓和北韓之間的談判，並確實表達日本立場。

慶應大學法學部副教授礒崎敦仁則主張國際社會的施壓有其限度，日本也應該尋求與北韓的直接對話，將對話列為解決問題的選項之一。同時他也擔憂日本社會對解決人質綁架問題期待仍高，若將人質綁架問題與北韓核武問題綁在一起，將壓縮日本彈性，日本終將被孤立；慶應大學名譽教授小此木政夫表示，南韓已經選擇與北韓的敦睦路線，日本的應對必須更靈活。

但日本尋求日朝對話恐怕並不容易。自衛隊前司令官香田洋二認為，當局面已演變成透過南韓展開美朝對話時，北韓恐怕已沒有與日本對話的意願。

但不論主張哪一種做法，多數專家都懷疑最終能讓北韓放棄發展核武。香田認為，一旦對話沒有結果，各方決裂，美國將只剩下攻擊這一個選項；佳能國際戰略研究所主要研究員宮家邦彦則擔憂一舉殲滅北韓武器設施讓北韓無還手能力，相當困難。

南山大學綜合政策學部教授平岩俊司則提醒，絕不能接受南北韓以擁核國家狀態完成統一，必須設法阻止這一幕發生。

北韓南韓核武

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