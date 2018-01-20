平昌冬奧前夕 美軍轟炸機進駐關島

2018-01-20 14:46 中央社 洛杉磯19日專電



平昌冬奧即將於下月9日揭幕，雖然冬奧期間美韓可望不會進行聯合軍演，但美軍仍高度戒備，派出B-52H、B-2與B-1B等各型轟炸機進駐關島。

美國「空軍時報」（Air Force Times）報導，3架B-2匿蹤轟炸機上週部署於關島後，6架B-52H轟炸機也於本週2進駐當地。

報導引述美國太平洋空軍，因北韓不放棄發展核武，即使兩韓於平昌冬奧前在板門店重啟協商，美國和北韓關係仍緊張，而在關島部署轟炸機。

報導說，這6架B-52H及約300名人員是來自路易斯安那州巴克斯得空軍基地（Barksdale Air Force Base），替代6架即將於月底返回南達科他州艾爾斯渥斯空軍基地（Ellsworth Air Force Base）的B-1B轟炸機。

報導引述美國太平洋空軍（US Pacific Air Force）發布的新聞稿說，這是此3款均可裝載核武的轟炸機，第2次同時部署在美國本土以外的太平洋地區。

報導指出，3款轟炸機首次部署於太平洋是在2016年8月，當時因執行整合的轟炸機作戰任務。

8日進駐關島的B-2轟炸機和約200名人員，來自密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base），支援美軍太平洋司令部（PACOM）任務。

美國太平洋空軍指出，美國的戰略轟炸機定期輪流進駐「印度太平洋」（Indo-Pacific）地區，執行PACOM領導的行動，部署期間B-2將與主要區域內的夥伴合作，保持高度戒備。