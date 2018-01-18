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平昌冬奧兩韓將同入場 共組女子冰球隊

2018-01-18 01:02中央社 首爾17日專電

南北韓已經商定，雙方代表團在2月9日平昌冬奧開幕典禮上，將高舉白底、藍朝鮮半島圖...
南北韓已經商定，雙方代表團在2月9日平昌冬奧開幕典禮上，將高舉白底、藍朝鮮半島圖案的統一旗共同入場。雙方滑雪選手將在北韓共同集訓，並共組女子冰上曲棍球隊參賽。 美聯社資料照片
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北韓今天商定，雙方代表團在2月9日平昌冬奧開幕典禮上，將高舉白底、藍朝鮮半島圖案的統一旗共同入場。雙方滑雪選手將在北韓共同集訓，並共組女子冰上曲棍球隊參賽。

南北韓17日在兩國邊界板門店舉行副部長級冬奧工作會談，就11個事項達成共識，會後發表聯合新聞稿。

根據新聞稿，在平昌冬奧開幕前，南北韓將在北韓金剛山地區舉行聯合文藝慶典，並在北韓馬息嶺滑雪場展開南北韓滑雪選手的共同集訓。為此，南韓將於23至25日派先遣隊前往北韓實地考察。

雙方還商定繼續透過板門店聯絡管道，以書面形式討論北韓參奧、金剛山文化聯演、派先遣隊踩點等相關具體事宜。

雙方還就北韓派遣30人規模的跆拳道示範團訪問南韓，在平昌和首爾舉行示範表演達成共識。

此外，北韓將派出230人規模的啦啦隊南下，與南韓選出的啦啦隊為兩韓選手共同加油。

雙方就北韓民族奧林匹克委員會代表團、選手團、啦啦隊、跆拳道示範團、記者團經由京義線（南韓首爾至北韓新義州）陸路南下訪問南韓，選手團於2月1日、其餘團體於2月7日入境南韓達成共識。

至於平昌冬季帕奧，北韓打算派遣由民族奧林匹克委員會代表團、選手團、啦啦隊、跆拳道示範團、記者團等150人組成的團體參加。南北韓將繼續磋商有關細節。

南韓聯合新聞通訊社報導，這場南北韓副部長級冬奧工作會談，包括全體會議、首席代表接觸等各類會談共進行8次，持續到17日晚間9時多才結束。

平昌冬奧將於2月9日至25日舉行。

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