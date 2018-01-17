美日籲加強施壓北韓 勿被魅力攻勢愚弄

2018-01-17 13:32 中央社 溫哥華16日綜合外電報導



美國國務卿提勒森。美聯社 分享 facebook 在加拿大參與20國會談的與會人士今天表示，全球需加強對北韓施壓，迫使其放棄核武計畫，且不應被平壤當局對南韓的魅力攻勢給愚弄。

路透社報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在溫哥華舉行的一日會議上說：「我們必須讓這個政權為自己的行為付出更多代價，直到北韓來到談判桌前，展開可信的談判。」

儘管聯合國祭出更加嚴厲的制裁，北韓領導人金正恩拒絕放棄研發射程可抵美國的核彈，令各界憂心朝鮮半島恐爆發新的戰爭。

日本外務大臣河野太郎說，全世界不該輕信北韓在平昌冬季奧運於下個月登場前，與南韓舉行會談的「魅力攻勢」。

他說：「現在還不是減輕壓力，或獎賞北韓的時候。」

河野太郎說：「實際上，北韓願意對話或可解釋為制裁奏效的證明。」

提勒森說，參與溫哥華會談的20國，也就是在1950年至1953年韓戰期間支持南韓的國際聯軍，將著眼於改善以美國為首對北韓施以「最大程度壓力」行動的有效性。

他敦促中國大陸和俄羅斯全面落實聯合國制裁。

法新社報導，美國今天敦促盟友加強對北韓核彈計畫施壓，不過主要夥伴南韓對此抱持謹慎態度。

南韓雖支持美國總統川普的「最大程度施壓」行動，對朝鮮情勢的態度卻明顯較為樂觀，認為兩韓展開新的會談，顯示制裁已發揮成效。

在韓戰期間支持北韓的大陸及俄羅斯嚴厲抨擊這場會談，是「冷戰」思維的範例。

儘管陸、俄兩國都簽署了聯合國制裁北韓決議，卻被批評確保徹底落實制裁的努力不足，但兩國雙雙否認這項指控。