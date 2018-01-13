台灣制裁與北韓貿易商人 美讚表率

2018-01-13 10:46 中央社 華盛頓12日專電



資恐防制審議會將涉嫌協助販賣石油給北韓的陳世憲與BillionsBunker、Bunker’s Taiwan集團列入制裁名單。對此，美國務院表示感謝，也肯定台灣為國際社會樹立表率。

法務部昨天邀集國家安全局、內政部、外交部、金融監督管理委員會等單位，召開資恐防制審議會，基於執行國際合作及聯合國決議，通過史上第一次的制裁名單，包括陳世憲及Billions Bunker Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），效力同時及於陳世憲實質掌控的Oceanic Enterprise Co.Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C兩個境外法人。

對此，國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）回覆中央社記者郵件詢問時表示，已經知悉台灣對陳世憲與其他幾個相關企業違反北韓制裁行動的金融制裁。

崔葛瑞斯表示，感謝台灣強有力且即時的行動，也感謝台灣持續採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，作為迫使北韓在國際壓力下進行非核化談判的一部分，台灣為國際社會樹立寶貴的榜樣。