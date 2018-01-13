親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

13個測站測得入冬以來的最低溫 下波冷空氣周四報到

不捨！老爺爺帶失能另一半進男士水療池遭驅趕 黯然離開

台灣制裁與北韓貿易商人 美讚表率

2018-01-13 10:46中央社 華盛頓12日專電

資恐防制審議會將涉嫌協助販賣石油給北韓的陳世憲與BillionsBunker、Bunker’s Taiwan集團列入制裁名單。對此，美國務院表示感謝，也肯定台灣為國際社會樹立表率。

法務部昨天邀集國家安全局、內政部、外交部、金融監督管理委員會等單位，召開資恐防制審議會，基於執行國際合作及聯合國決議，通過史上第一次的制裁名單，包括陳世憲及Billions Bunker Group Corporation（註冊地：英屬維京群島）、Billions Bunker Group Corporation（註冊地：馬紹爾群島共和國），效力同時及於陳世憲實質掌控的Oceanic Enterprise Co.Ltd.、UMC Corporation Peru S.A.C兩個境外法人。

對此，國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯（Grace Choi）回覆中央社記者郵件詢問時表示，已經知悉台灣對陳世憲與其他幾個相關企業違反北韓制裁行動的金融制裁。

崔葛瑞斯表示，感謝台灣強有力且即時的行動，也感謝台灣持續採取行動對北韓施加外交與經濟壓力，作為迫使北韓在國際壓力下進行非核化談判的一部分，台灣為國際社會樹立寶貴的榜樣。

北韓國務院馬紹爾群島
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

加辦峰會化北韓危機 向中俄喊話須幫忙

2018-01-13 08:37

影／備戰平昌冬奧 路透專訪台「無舵雪橇」選手連德安

2018-01-12 17:49

就想打醒金正恩 美還在動先制打擊腦筋

2018-01-12 14:29

美加談北韓…跳過陸俄

2018-01-12 14:02

最近曾談過話？川普暗示與金正恩玩變臉

2018-01-12 14:01

川普態度放軟 美國可能與北韓外交接觸

2018-01-12 13:29

川普和金正恩談過話了？川普賣關子

2018-01-12 11:29

美加舉辦北韓議題會議 中俄未受邀

2018-01-12 10:25

俄總統普亭誇金正恩：既能幹又成熟

2018-01-12 09:27

互嗆小火箭人與瘋老頭 川普卻說「可能與金正恩關係好？」

2018-01-12 06:49
看更多

熱門文章

神祕女子DNA涉40起犯罪 警苦追兇手16年後崩潰

2018-01-12 13:16

影／日本JR電車遇大雪停駛15小時 430人受困車上一夜

2018-01-12 12:40

180公分壯男戴假髮泡女湯 被捕辯稱「我是女生」

2018-01-12 17:02

為證明美白霜有效 女直播主鏡前脫褲秀白屁屁

2018-01-12 14:01

美27州飲水遭輻射「鐳」污染 1.7億人罹癌風險高

2018-01-12 16:13

傳台女流落馬尼拉街頭 拉小提琴賺盤纏

2018-01-12 22:31

川普飆罵「下三濫國家」無證客 寧可讓更多亞洲移民來美

2018-01-13 06:46

美國「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶網再度上榜

2018-01-13 00:16

千里姻緣臉書牽 女子回覆陌生男子貼文6天後結婚

2018-01-12 13:16

背包客菲國修行 被誤認流落街頭

2018-01-13 08:56

稱海地是shithole國 川普：我只是說出大家心裡的話

2018-01-13 09:00

被川普點名「下三濫國家」 海地總統召見美國代辦

2018-01-13 06:31

加州全真駕照出爐 添金色大熊

2018-01-12 17:48

火星發現深埋冰河 探險家可望有水喝

2018-01-12 14:07

影／印度搭火車通勤像打仗 民眾硬擠宛如活屍片

2018-01-12 13:44

出口成髒 川普害紐時和華郵破功

2018-01-13 00:27

啥？比特幣大會門票不能用比特幣買

2018-01-12 12:27

炸彈氣旋好威！把美國歷史建物吹到加拿大

2018-01-13 08:50

好糗！英王室人員：川普未受邀參加哈利王子婚禮

2018-01-13 10:17

穆斯克被爆料參加矽谷性派對 澄清「以為是扮裝派對」

2018-01-12 23:16

澳洲昆士蘭鳳梨過剩任腐爛 罐頭廠喊冤

2018-01-13 09:41

川普反對並口出惡言 移民改革談判破局

2018-01-13 01:50

德賓：川普說了「下三濫」及仇恨、惡劣、種族主義用語

2018-01-13 06:28

川普怪歐巴馬遷使館 其實是小布希決定

2018-01-13 01:59

史上最貴 美大使館有護城河防恐攻

2018-01-13 00:27

「D罩杯裡的風暴」洩密 英女王怒炒御用內衣設計師

2018-01-12 16:10

梅克爾與社民黨同意組閣藍圖 政治僵局結束在望

2018-01-12 16:57

起薪將漲 沃爾瑪關閉63家Sam`s Club

2018-01-12 17:43

川普「屎坑國」說捅馬蜂窩 非洲54國要求收回並道歉

2018-01-13 11:00

最近曾談過話？川普暗示與金正恩玩變臉

2018-01-12 14:01

帶有乳房突變基因 罹癌後不必急著切乳

2018-01-12 13:45

中國大陸、北韓貿易額大幅下降 川普讚賞

2018-01-13 00:53

美總統有病不能說...18位精神病？波灣戰爭因甲狀腺而起？

2018-01-13 09:00

背包客不來 澳洲水果採收季大缺工

2018-01-13 10:41

影／ 美亡命鴛鴦上演飛車大逃亡 被逮前還擁吻

2018-01-12 14:52

反川普聲浪大 英外相：英美關係飄搖

2018-01-13 01:38

評點執政周年 時代雜誌封面讓川普「頭殼抱著燒」

2018-01-12 23:09

就想打醒金正恩 美還在動先制打擊腦筋

2018-01-12 14:29

川普取消訪倫敦 又怪歐巴馬

2018-01-13 00:27

川普出言辱移民 非洲國家群情激憤

2018-01-13 09:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top