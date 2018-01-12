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美加舉辦北韓議題會議 中俄未受邀

2018-01-12 10:25中央社 華盛頓11日專電

美國國務卿提勒森。
美國國務卿提勒森。
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美國國務院今天宣布，國務卿提勒森將在15日前往加拿大溫哥華，與加國外交部長方慧蘭共同主持會議，討論朝鮮半島議題，南韓也將出席，但中國與俄羅斯並未受邀。

美國國務院今天發布聲明表示，提勒森（Rex Tillerson）將在15到17日前往溫哥華，與方慧蘭（Chrystia Freeland）共同主持朝鮮半島安全與穩定會議。

這次會議將針對北韓核武與飛彈發展計畫討論解決方案。美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）也將出席15日的部長級歡迎晚宴。

美國國務院資深政策顧問胡克（Brian Hook）與主管公共外交事務次卿高德斯坦（Steve Goldstein）今天舉行記者會說明。

胡克指出，會議將在16日正式舉行，討論制裁的成效、未來的外交選項，以及走私與洗錢等違反聯合國制裁決議的活動。

至於參與會議的國家，胡克指出，原則上以韓戰時曾派遣部隊協助的國家為主，中國與俄羅斯因此並未受邀。不過他強調，中國與俄羅斯雖然未受邀出席，會議結束後會向中俄簡報。

高德斯坦也表示，盡管中俄並未受邀，但兩國支持北韓必須非核化，所有國家都有同樣的想法，他不認為未受邀會改變中俄的立場。他也證實南韓會出席這項會議。

在被問及中國片面宣布啟動M503北上航線，美國的立場，以及是否有和國際民航組織（ICAO）接觸了解此事，高德斯坦並未正面回應，僅表示會和相關各方聯繫。

俄羅斯國務院北韓
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