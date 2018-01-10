親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

另類燈會推廣影片配樂竟是佛經 網：我到底看了什麼

平昌冬奧 北韓代表團料逾400人

2018-01-10 21:20中央社 首爾10日專電

南韓總理李洛淵今天表示，參加2月平昌冬季奧運北韓「國家奧運委員會代表團」，預計將有400至500人。他強調，預期平昌冬奧對人類歷史會有所貢獻。

南韓聯合新聞通訊社報導，李洛淵在平昌冬奧贊助商的會議中指出，兩韓在高層會談中同意北韓將派遣高層代表團，包含選手、啦啦隊、藝術表演團、記者、參觀團及跆拳道示範團等，參加在江原道平昌郡舉行的冬季奧運。

李洛淵說，如同1988年漢城奧運有助於緩和冷戰局勢，南韓希望平昌冬奧能降低朝鮮半島緊張，對世界和平有所貢獻。他說：「很難想像在距離非軍事區百公里的平昌所舉辦的盛會，會對人類歷史毫無貢獻。」

報導指出，北韓之前參加在南韓舉行的體育賽事，南韓由南北韓合作基金中撥款，負責北韓代表團在南韓期間的費用。

這種慣例性作法是否違反國際社會對北韓的制裁，南韓統一部發言人白泰鉉今天表示，北韓代表團規模尚未確定的情況下，談這個問題還太早。

白泰鉉在記者會表示，根據南北韓協商的條件，南韓將為北韓代表團提供必要的便利措施，南韓會充分考量國際慣例，為此做準備。

他還說，南韓會與聯合國制裁委員會、美國等各方密切溝通，避免北韓代表團在南韓出現爭議，必要時也會採取適當措施。

報導指出，根據南韓統一部的資料，北韓在2014年派遣273人的代表團參加仁川亞運，南韓當時從南北韓合作基金撥款4.13億韓元（約新台幣1140萬元），2002年釜山亞運和2003年大邱世界大學運動會時，分別為北韓代表團撥款13.55億和8.99億韓元。

北韓南韓奧運
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

兩韓會談 美學者質疑能否促進長期安全

2018-01-10 14:36

樂見兩韓峰會 文在寅：不急著統一

2018-01-10 14:36

文在寅扮白臉 將兩韓破冰歸功川普

2018-01-10 13:09

文在寅：暫不考慮單獨放寬對北韓制裁

2018-01-10 12:46

文在寅：條件成熟可隨時舉行兩韓峰會

2018-01-10 11:37

北韓參加冬奧 美：能看見非核化好處

2018-01-10 11:05

文在寅對兩韓高峰會態度開放 不急著統一

2018-01-10 09:58

大陸：緩和緊張好開頭 日本：加壓北韓不會變

2018-01-10 00:38

半島仍緊繃 美計畫「流鼻血」攻擊北韓

2018-01-10 00:28

新聞幕後／青瓦台、主席宮 全程監控會談

2018-01-10 00:26

不只談冬奧 會談成果令人吃驚

2018-01-10 00:19

兩韓共舉「半島旗」 奧運曾有3次

2018-01-10 00:14

兩韓破冰 秘密管道溝通數個月

2018-01-09 23:54

兩韓破冰 重啟會談 兩重點一次看懂

2018-01-09 23:35

兩韓會談附帶成果 比原定主題更亮眼

2018-01-09 22:54

南北韓破冰會談 板門店一團和氣

2018-01-09 22:25

北韓從核威脅到重啟會談！專家：會談具意義 但不可靠

2018-01-09 21:37

南韓統一部：兩韓在冬奧開幕一起進場 接近達成共識

2018-01-09 20:56

北韓願舉行軍事會談 不滿南韓提非核化

2018-01-09 20:30

仍想先制攻擊北韓！美將採「流鼻血」跟「踢小腿」策略

2018-01-09 18:43

兩韓高層會談 北韓提議全程直播遭南韓婉拒

2018-01-09 17:24
看更多

熱門文章

罕見！別人待太空整年頂多長高6公分 他3周就9公分

2018-01-09 22:54

秘魯52死車禍驚人發現：現場一行李箱內藏少女焦屍

2018-01-10 11:15

吃太多威而鋼抓狂失控 韓裔男機場裸奔丟大便

2018-01-10 17:23

鼓勵美台官員互訪 美眾議院通過「台灣旅行法」

2018-01-10 07:22

自殺森林網紅又爆惡整日人影片 日網友怒「滾出日本」

2018-01-10 13:36

不敵47度高溫 澳洲狐蝠活活熱死從天墜落

2018-01-10 12:01

美趕走26萬薩國人 加拿大防越界潮

2018-01-10 00:39

隱形退場！ 日本央行用這招讓日圓急升

2018-01-09 23:54

兩韓破冰 重啟會談 兩重點一次看懂

2018-01-09 23:35

微軟稱使用AMD產品客戶安全更新後當機 AMD股價崩跌

2018-01-10 07:04

撒哈拉沙漠竟成銀色世界 居民樂滑雪

2018-01-09 22:48

天候異常 撒哈拉沙漠下雪

2018-01-10 17:33

半島仍緊繃 美計畫「流鼻血」攻擊北韓

2018-01-10 00:28

不只談冬奧 會談成果令人吃驚

2018-01-10 00:19

影／極端氣候發威 撒哈拉沙漠降雪成銀白世界

2018-01-10 12:15

美新核武政策曝光 將研發「可使用」的低殺傷力核彈頭

2018-01-10 11:16

全球好用護照排行 德國5連霸 台灣第32

2018-01-10 03:00

美媒：別讓西方國家不開心 北京如何干預他國內政？

2018-01-09 23:23

影／學超人拍照卻跌落50公尺懸崖 土耳其男生日變忌日

2018-01-10 11:22

川普：歐普拉如問鼎白宮 不是我對手

2018-01-10 05:33

日太空人身高暴增9公分 推文致歉：量錯

2018-01-10 11:41

超級搖錢樹！瑞士央行去年進帳550億美元 比蘋果還會賺

2018-01-09 23:55

美校車一停整路車全停 台網友驚嘆：好文化不學嗎

2018-01-10 21:39

吵架放空駕駛艙 印度2機師被開除

2018-01-09 22:38

影／加州暴雨土石流突襲 至少已13人死亡

2018-01-10 07:57

美眾議院通過 支持台灣參與世衛

2018-01-10 08:31

因應北韓威脅 美國同意出售四枚防禦飛彈給日本

2018-01-10 10:36

量錯了！日本太空人只有長高兩公分

2018-01-10 15:28

加勒比海發生規模7.8強震 恐引發海嘯

2018-01-10 11:31

民主黨提「穩定天才法案」 總統候選人須通過心理健檢

2018-01-10 08:45

豐田將產Alexa汽車 福特推自駕車快遞服務

2018-01-10 09:30

美國對中國實施貿易制裁？ 傳川普月底決定

2018-01-10 08:54

全球首富是誰？貝佐斯還是蓋茲？

2018-01-10 10:47

諷刺社會監控 藝術家創作脫衣舞機器人

2018-01-09 22:57

宮崎駿新作毛毛蟲波羅 3月起在吉卜力美術館上映

2018-01-10 06:11

神秘衛星傳失蹤 SpaceX：火箭運作正常

2018-01-10 11:58

影／北美冷吱吱 馬兒出門放風秒後悔

2018-01-10 16:51

1.3萬遊客困瑞士阿爾卑斯山 直升機出動

2018-01-10 09:48

哈利梅根訪倫敦多種族區 群眾讚不高傲

2018-01-10 12:49

全球股市凱歌嘹亮 多項信號警示超買

2018-01-10 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top