平昌冬奧 北韓代表團料逾400人

2018-01-10 21:20 中央社 首爾10日專電



南韓總理李洛淵今天表示，參加2月平昌冬季奧運的北韓「國家奧運委員會代表團」，預計將有400至500人。他強調，預期平昌冬奧對人類歷史會有所貢獻。

南韓聯合新聞通訊社報導，李洛淵在平昌冬奧贊助商的會議中指出，兩韓在高層會談中同意北韓將派遣高層代表團，包含選手、啦啦隊、藝術表演團、記者、參觀團及跆拳道示範團等，參加在江原道平昌郡舉行的冬季奧運。

李洛淵說，如同1988年漢城奧運有助於緩和冷戰局勢，南韓希望平昌冬奧能降低朝鮮半島緊張，對世界和平有所貢獻。他說：「很難想像在距離非軍事區百公里的平昌所舉辦的盛會，會對人類歷史毫無貢獻。」

報導指出，北韓之前參加在南韓舉行的體育賽事，南韓由南北韓合作基金中撥款，負責北韓代表團在南韓期間的費用。

這種慣例性作法是否違反國際社會對北韓的制裁，南韓統一部發言人白泰鉉今天表示，北韓代表團規模尚未確定的情況下，談這個問題還太早。

白泰鉉在記者會表示，根據南北韓協商的條件，南韓將為北韓代表團提供必要的便利措施，南韓會充分考量國際慣例，為此做準備。

他還說，南韓會與聯合國制裁委員會、美國等各方密切溝通，避免北韓代表團在南韓出現爭議，必要時也會採取適當措施。

報導指出，根據南韓統一部的資料，北韓在2014年派遣273人的代表團參加仁川亞運，南韓當時從南北韓合作基金撥款4.13億韓元（約新台幣1140萬元），2002年釜山亞運和2003年大邱世界大學運動會時，分別為北韓代表團撥款13.55億和8.99億韓元。