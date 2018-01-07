親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島風雲
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

南北韓罕見會談 川普盼不只討論奧運

2018-01-07 04:56中央社 大衛營6日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）。 美聯社
美國總統川普（Donald Trump）。 美聯社
分享
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他希望南北韓間的罕見會談，將不只討論奧運議題，且華盛頓當局將會於「適當時機」參與其中。

法新社報導，南北韓預定舉行兩年多以來的首次官方對話，討論北韓派代表團參加下個月南韓平昌冬季奧運議題。

川普在美國總統度假地點大衛營（Camp David）舉行的記者會上表示：「我樂意見到他們不只討論奧運。且在適當時機，我們將會涉入。」

在南北韓同意進行對話前，北韓領導人金正恩於新年元旦演說中警告稱，核武按鈕一直擺在他桌上，但金正恩也表示，平壤當局可派遣代表團參加2月9日揭幕的平昌冬季奧運。

南韓民眾在首爾火車站觀看電視播報南北韓將重啟兩韓熱線的新聞。圖／美聯社資料照片
南韓民眾在首爾火車站觀看電視播報南北韓將重啟兩韓熱線的新聞。圖／美聯社資料照片
分享

首爾當局隨後提議雙方舉行會談，且本週稍早前雙方間中斷將近兩年的熱線電話重新啟用。這次南北韓會談預定9日在板門店停戰村舉行。

美聯社報導，川普今天表示，他對與被他稱為「火箭人」的北韓領導人舉行對話，抱持開放態度，且希望即將登場的南北韓會談能獲得若干好成果。

川普在大衛營告訴記者，他「始終贊成對話」。

南北韓同意於預定9日展開的罕見會談中，討論在即將登場的平昌冬運合作事宜，以及討論其他議題。

川普形容那是「重大起步」。川普還說，如果那些會談能有成果，將會是對全人類的一件大好事，也是對全世界的一件大好事。

北韓川普奧運

相關新聞

兩韓9日會談 華府先施壓

2018-01-07 00:04

川普核按鈕比大 提勒森緩頰

2018-01-06 23:27

挑起美與南韓不和 美學者：金正恩將失敗

2018-01-06 14:19

兩韓9日會談 美國：對北韓動武仍是選項

2018-01-06 14:11

核武按鈕比大小 美國務卿提勒森：川普是在展示風險多高

2018-01-06 13:23

韓美延緩聯合軍演 中國：等於雙暫停

2018-01-06 10:42

韓美防長通電話 努力實現半島無核化

2018-01-06 09:56

熱門文章

乘客排泄物四濺廁所 美國直飛香港班機迫降

2018-01-06 08:30

新書「烈火與怒火」爆料 川普睡朋友老婆

2018-01-06 08:53

他山之石 澳洲失策致電價10年漲4成多

2018-01-06 10:10

尼加拉大瀑布 急凍成奇觀

2018-01-06 13:42

找到了！ 世界最貴伏特加尋回 但只剩空瓶

2018-01-06 14:56

英燃煤電廠 將在2025年10月前全部關閉

2018-01-06 14:52

影／加拿大2機擦撞起火 乘客驚恐逃生

2018-01-06 15:43

慘！英妓女生產完半小時 就被迫上街拉客

2018-01-06 12:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top