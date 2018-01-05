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美韓軍演延後 川普給空間緩解兩韓緊張

2018-01-05 17:58中央社 首爾5日綜合外電報導

美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社
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朝鮮半島緊張局勢升溫一年後，在下個月冬季奧運登場之前，美國總統川普延後美韓軍事演習，給兩韓改善關係的空間，並且讚揚兩韓的初步會談計畫，一改先前迴避外交努力的立場。

彭博報導，青瓦台表示，在30分鐘的電話會談中，南韓總統文在寅向川普保證，首爾將就兩韓下周會談進行協調，討論平壤派遣代表團參加冬奧的可能性。川普昨天推文說：「會談是好事一樁！」

川普或許也沒有太多選擇。

隨著下個月平昌冬奧的腳步接近，文在寅爭取延後美韓年度軍事演習。北韓對於這項軍演一向高度警戒。北韓領導人金正恩提議針對派遣代表團參加奧運會進行商談，南韓抓住這個機會隨即建議9日舉行會談。北韓今天同意會談日期。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）東北亞高級研究員克林諾（Bruce Klingner）說：「這其實是美國默許南韓的請求。」

兩韓願意坐下來談的最新發展也增添北韓核武計畫談判可望有所進展的希望，儘管巨大的阻礙依舊橫亙在前。

川普稱許兩韓會談，但對於是否抱持開放態度來和平壤當局會談，川普政府釋出矛盾不一的訊息。國務卿提勒森（Rex Tillerson）上個月一度表示，美國願意在沒有預設條件下，與北韓展開直接談判，但在白宮官員反對後，提勒森旋即改口。

華府指出，延後年度軍演是為了避免軍事演習和冬奧的衝突，讓文在寅可以把焦點擺在冬奧維安。冬奧將在2月9日登場。

文在寅競選政見雖主張和北韓交往，但南韓人多年來看到無論是對北韓強硬或寬容，最後都以失敗收場。嚴格來說，兩韓仍處在交戰狀態，還有超過3萬名駐南韓美軍在遏止衝突再起。這次兩韓關係緩和也可能和之前的努力一樣很快地以失敗收場。

克林諾說：「金正恩曾經發表過一些更熱情的談話，最後還不是無疾而終。這個延後軍演的要求起先是為了『不要和北韓作對，延後軍演以換取冬奧安寧。』而從新年演說來看，它又成為『嘿，這可以是改善關係的工具』。」

北韓川普南韓

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