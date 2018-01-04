兩韓重啟熱線 緩解區域危機

2018-01-04 01:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



北韓3日透過板門店的熱線電話聯絡南韓，討論參加2月南韓平昌冬奧的相關事宜。 歐新社 分享 facebook

北韓3日透過兩韓邊界板門店的熱線電話聯絡南韓，討論北韓可能參加2月南韓平昌冬奧的相關事宜。北韓切斷此一溝通管道近兩年，如今重啟，堪稱朝鮮半島緊張情勢趨緩的重大突破。

南韓統一部官員指出，兩韓在台北時間3日下午2時30分恢復熱線，電話由北韓撥打，雙方通話大約持續20分鐘，主要是確認電話和傳真是否正常運作。此前金正恩在新年祝詞中曾提議下月派代表團參加冬奧，南韓總統文在寅則提議兩韓9日可在板門店舉行會談，若成局將是2015年來南北韓首度正式會談。

受熱線重開激勵，韓股3日連四天收高，幾檔「北韓概念股」衝高，珠寶業者J.Estina的股價大漲5.1%，這家業者在開城工業區的工廠已經關閉近兩年。

在北韓向南韓遞出橄欖枝之際，川普卻依然在打口水戰，川普2日在推特宣稱，拜託北韓有沒有人能告訴金正恩，川普手中也有核武按鈕，且按鈕比金正恩的更大、威力更強。金正恩1日在新年賀詞中警告美國，核武按鈕一直在他桌上。

川普已經表達對金正恩的質疑，美國國務院發言人諾爾特也說，北韓的目的是破壞美韓同盟，文在寅一向贊成跟北韓交往，美國則希望避免發生任何可能減弱制裁力道的事情，也不願削弱對北韓核武計畫的軍事威脅。

專家表示，兩韓會談是好的開始，可望在冬奧期間減緩朝鮮半島緊張局勢，降低爆發重大危機可能性，但不可能因此就消除北韓核武威脅。

國際信評機構穆迪（Moody's）則指出，朝鮮半島爆發「熱戰」的可能性仍偏低，但持續一、兩季的潛在長期衝突可能重創南韓經濟，影響各產業，政府支持企業界與金融體系的能力也會受損。

穆迪也說，朝鮮半島一旦發生衝突，將直接大亂全球商業活動，成為「亞洲信用品質最大的地緣政治威脅」。如果衝突持續數周，南韓經濟成長首當其衝，因為製造業產能和基礎建設可能受損。如果持續一至兩季，則連中國和日本經濟也會遭殃；電子業、物流運輸、石油出口和金融業恐怕會受最大影響。

美國駐聯合國大使海理則警告北韓不要再試射而飛彈，並表示南、北韓舉行會談若無法促使北韓放棄核武，華府不會認真看待任何兩韓會談。

南北韓熱線2016年2月起關閉，當時北韓進行第四次核試後，南韓前總統朴槿惠政府中止兩韓合資的開城工業區營運，北韓隨後切斷熱線。