周泓旭是肉腳間諜？情治界：沒見過這麼離譜的...

2018-06-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



新黨青年軍王炳忠等人被依共諜罪嫌起訴，據檢方發布的新聞稿指出，先前一審已被判刑的陸生周泓旭擬定「星火T計畫」，將王炳忠、侯漢廷、林明正等三人化名為1、2、3號，藉著他們試圖打入國軍，蒐集軍方現役、退役人員情資。檢調還認為周泓旭「心思縝密」，採取單線聯絡，王、侯、林都不知道其他人向其報告的內容。

陸生周泓旭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

依據近兩日檢調方面的消息，周泓旭透過新黨所接觸的軍方人員，包括號稱陸軍「拳頭部隊」空騎旅上兵、海軍陸戰隊99旅少校、陸軍航特部涼山特勤隊退役上士、陸軍補給油料庫上尉、空軍戰機退役飛行官、軍校學生等，總共9員。這些被接觸的軍人中，層級最高為現役陸軍上校。

真的是抓到「匪諜」嗎？

對此情治界人士認為，從目前的情況來說，即使王炳忠等人確實收受大陸的金錢贊助，但似乎只到「發展組織」地步，距離「諜報」還有相當距離。如果這些組織只是宣揚兩岸統一，沒有涉及實際盜竊國家機密，到時候要想定罪，恐怕不容易。

至於周泓旭，先前都宣稱自己接觸的「A先生」是一位外交部官員。但他在今年3月出庭時，突然首次宣稱「A先生」的身分，是國防部軍情局現役少校。這反而讓我方更認定，他應該的確是中共諜報體系中人。有人在他先前羈押期間，利用探監機會，將某些情資透露給他，讓他在面對媒體時放話。不過從周先前試圖吸收台灣人員的情況，未免流於貪功求進。

台北地檢署偵辦新黨青年軍涉及陸生共諜周泓旭案，全案偵結，13日檢方由襄閲主任檢察官周士榆舉行記者會，並公布星火秘密小組架構、收取運用資金過程、報帳資料等相關證據、證物。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

中共情治體系 規模很驚人

這位情治界官員指出，中共的諜報體系分四大系統，包括軍改之前解放軍「四大總部」中的總參謀部與總政治部，都有情報部門；另外則是國安部與公安部。這些部門除了位於中央的本部外，各地也都有分支機構，都有可能派出諜報人員。而以上都還屬於傳統的人員情報，若再加上電訊、資訊方面的情報，中共整體的情治體系，規模非常驚人。

但也因為規模太大、組織太多，其中為彼此爭功求表現，從過去共諜呈現的樣態來看，的確有「良莠不齊」的情況，偶爾出現一些比較烏龍的例子。但絕不能因此就以為，大陸的諜報工作都做得很差。

周泓旭 可能未經良好訓練

官員指出，周泓旭年紀輕，可能未經良好訓練，還沒累積足夠經驗。而軍情局退伍的少將陳虎門則認為，從過往例子來看，中共諜報單位即使對非編制內的「運用人員」，訓練也都頗嚴密，沒見過這麼離譜的例子。

陳虎門也認為，檢調的收網似乎太早。他指出，如果懷疑新黨青年軍被中共利用發展組織，我方該做的是派員打入，確實瞭解狀況，切實掌握犯罪證據，屆時人贓俱獲，才能獲得最大效果。

捲入周泓旭共諜案、遭檢調搜索的新黨青年軍王炳忠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

真有打入國軍的核心嗎？

近日媒體報導宣稱，檢調人員表示，周泓旭利用新黨青年軍，物色吸收現退役軍官，差點造成「不堪設想」後果。但記者就此請教國軍實際從事反情報業務官員，官員表示，如果就已經曝光的幾位周泓旭意圖吸收人員來看，實在沒有太大情報價值。

相關官員指出，從過去例子看來，中共有興趣接觸吸收的國軍人員，除了一定層級以上的高階軍官，主要集中於「防空」與「情資」兩大範疇，例如飛行員、戰管人員、通信資訊單位、飛彈部隊等。至於一般部隊的低階官兵，若接觸不到機敏資訊，其實沒有情報價值。

目前名單 比較像是湊業績

就此來看，「星火Ｔ計畫」的名單中，除了戰機飛官之外，其他如陸戰隊軍官、特勤隊士官、空騎旅士兵等，雖然所屬單位的確是國軍精銳，但這些職務並沒有太高的情報價值，看起來比較像是湊業績，。

至於部分退將積極赴大陸交流，是否可能洩密？官員指出，對中共而言，這些人的價值是統戰宣傳，通常不會靠他們來刺探情資。退將們雖然多半不滿台灣近年政局，但心態上並不覺得是變節，因此不會輕易告知對方軍旅期間的業務機密。但不排除不經意提到一些自認不算機密，其實對於共方仍有價值的資訊。

國防部整理出，歷年中共對國軍人員吸收方式的樣態。 圖／摘自國防部政戰局網站 分享 facebook

軍人在陸有親友 坦白就好

兩岸交流密切，每人幾乎都有親朋好友在大陸工作、前往旅遊、或與對岸人士通婚。國防部因此於民國98年頒布名為「正義專案」的保防規定，要求官兵對於生活圈中與大陸相關的人事關係，採取自白制度。

官員指出，近年捲入共諜案的將領中，其實大部分都沒有變節，但往往是中共運用其親屬或老同事，邀約出國旅遊等，希望藉此與其建立關係。當事人雖未同意為對岸工作，卻也未將相關消息報告國防部，後來軍方因為其他案件，意外發現這層人際關係，當事人因此仕途報銷。

飛官與陸女交往 記過停飛

如果有軍人主動與對岸人士建立關係，就更為嚴重：例如幾年前空軍曾有飛官與大陸駐台女記者交往，調查發現是男方主動認識對方，女方一開始根本不知男方是軍人。調查後雖然證實，完全與諜報無關，但當事飛官仍遭記過停飛，不久就黯然退伍。

總之，軍人主動告知單位，自己有親屬長期往來兩岸，或接獲赴大陸工作的退伍同僚邀宴、餽贈等，就不會有事。但若本人未申報，事後卻被軍方循其他管道發現，就可能給自己帶來麻煩。