涉共諜案遭起訴 王炳忠：北檢拼故事 法院見

新黨王炳忠（左二起）、侯漢廷、林明正等人舉辦記者會回應被起訴一事。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook 台北地檢署偵辦新黨青年軍涉陸生共諜周泓旭案，今確定起訴新黨發言人王炳忠等人，涉嫌被周吸收當共諜，並接受中國大陸資助在台發展組織。王炳忠痛斥，北檢是用用拼圖的方法，羅織罪證與罪名，「法庭見」。

王炳忠也呼籲，在法院審判過程，希望司法不要再以國家安全帽子搞秘密審判，在法庭應公開審判，將所有真相社會公開讓大眾評斷。

王炳忠批評，民進黨政府執政二年來「山窮水盡、民怨四起、不得民心」，不思化解兩岸僵局，挽救民眾所關心的經濟，卻反而用宛如神風特攻隊手法，發起大殲滅戰略：對國民黨抄家滅族，用組織犯罪條例處理統促黨，用國安法對待新黨。

王炳忠說，他們沒有破壞國家安全，沒有收受大陸黨政軍資金支持成立相關組織，北檢今天出示的起訴資料也證明「沒有一刀斃命的證據」，沒有確鑿的證據證明新黨為害國家安全，破壞社會安定，只是在拼他的小說與想說的故事。

新黨王炳忠（左）與侯漢廷（右）被北檢起訴。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

【中央社／台北13日電】新黨發言人王炳忠今天說，北檢上午所謂的起訴記者會，恰恰說明他們沒有一刀斃命的證據，只用拼圖方式羅織罪名，他完全沒有收受大陸黨政軍機構資金支持，「大家一切法庭見」。

台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，今天依違反國安法等起訴新黨青年軍成員王炳忠等人。

王炳忠、林明正、侯漢廷等新黨青年軍今天上午舉行記者會。王炳忠說，北檢所謂的起訴記者會，恰恰說明北檢沒有一刀斃命的證據，沒確切證明他是如何危害國家安全、破壞社會安定，只用拼圖方式羅織罪名，拼出他們想要講的故事，他完全沒收受大陸黨政軍機構的資金支持。

王炳忠又說，既然要法院見，他要特別強調，不要再搞秘密審判，不要再用「國家安全」帽子，把所有事情鎖在黑箱，過去檢調不斷透過特定媒體放話，讓當事人在偵查不公開情況下百口莫辯，「有種公開審判」，讓社會大眾都能評斷，編織這樣的故事能不能禁得起質疑。

王炳忠表示，從去年1219事件爆發以來，他多次說明，自己沒有拿任何大陸黨政軍資金，去做迫害國家安全的事，他的手機、電腦也都被檢方拿去一一還原，「檢察官有什麼證據，能罪證確鑿來定我的罪？」

侯漢廷說，等收到起訴書後再進一步回應，新聞報導多與事實不符，面臨如此狀況，更加證明他一路走來始終如一，堅持的道路是正確的；林明正表示，今天看到這結果「不意外」，執政黨用盡所有手段打壓異議人士，「有什麼東西就到法庭說」。