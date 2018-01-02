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國民黨總支部慶開國 誓言浴火重生

2018-01-02 20:23世界日報 記者李秀蘭／舊金山報導

中國國民黨駐美總支部舊金山分部元旦在華埠舉行中華民國開國107年紀念大會。主持慶祝大會的總支部常委于愛珍在會上形容執政一年半的總統蔡英文政府是「耳不聽民意、眼不見民苦、不尊重憲法！」

每年元旦也是中華民國的開國紀念日，至今已踏入第107年。國民黨駐美總支部舊金山分部當天在華埠國父紀念館舉行慶祝中華民國開國活動。

今年參加這項活動的支持者顯得踴躍，還有不少住灣區的民進黨人士跨黨出席。

駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟參加完早上在南灣的升旗典禮後趕來金山，出席在華埠舉行的中華民國開國107年慶祝活動。

馬鍾麟說，他由南灣來到舊金山，看見逾百年來灣區的僑胞依然熱烈支持中華民國，十分感動及感謝，祝賀大家新一年更加進步。

于愛珍主持紀念大會時指出，中華民國開國107年，其中97年是由國民黨執政。國民黨在總統選舉中失敗，失去執政權。但失敗並不可怕，可怕是沒有反省、不圖改革。浴火重生是全體國民黨員努力奮鬥的目標。

談到過去500天由民進黨蔡英文執政，于愛珍說，蔡英文的執政表現讓人失望。國民黨「絕非為反對而反對的反對黨」，但國民黨的職責是替人們監督政府，保障人民的生命財產，不同意核食空汙毒害百姓，不支持教改扭曲史實。

于愛珍表示，國民黨「並不讓兩岸引起戰火」。大家不再沉默，必須獲得選民的認同，爭取重新執政。

此外，駐美總支部並在紀念大會上頒發獎狀，包括獲聘為中央評議委員的鍾維君、趙川三及張人睿。當選國民黨20全黨代表的鄭積森、毛小苓、張琴、王振南、楊昆山及呂宜珍等。

另有20多名舊金山分部黨員獲得晉齡，有入黨滿70年、 60年、50年、40年及30年者。

舊金山國民黨

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