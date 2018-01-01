新北升旗 朱立倫：重大建設今年都要完成

2018-01-01 13:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市長朱立倫（左四）與新北政界人士參加2018年升旗。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市元旦升旗上午８時30分在市民廣場舉行，清晨6時過後就陸續有民眾到場擠滿現場。在畫眉鳥樂團等體熱場表演後，新店新和國小30名原住民師生上場唱國歌，學生們僅著短袖，主持人訪問時高喊「好冷」，全場鬨堂大笑。市長朱立倫則宣示今年重大建設都要一一完成，也為中華民國和新北市加油。

市府團隊及台北縣前縣長周錫瑋、議長蔣根煌等人都到場參加，升旗由保安警察大隊儀隊擔任旗手護旗進場，全場在國歌、國旗歌聲中目視國旗飄揚冉冉升起。

朱立倫說，國人用歡樂心情、團結力量共同迎接2018年來臨，新北要繼續打造幸福城市，讓市民以新北市為傲，今年內各種重大建設都要一一完成，也祝福市民新年快樂。

現場有許多親子團體全員出動，以各種國旗妝扮展現創意，還有年輕正妹不畏寒冷穿著國旗運動上衣，臉上、手上彩繪國旗徹夜排隊，成為眾人爭相拍照「嬌」點。

民政局長江俊霆說，今年升旗典禮結合開運發財健走8.8公里闖關活動，闖關成功可獲1袋有機蔬菜，要讓民眾「動健康」、「吃健康」，而且「拿菜」能夠「納財」，新年「有機」會「發發發」。

開運健走沿途走訪市圖總館、板橋435特區、新月橋及果菜公司卡，其中市圖安排板橋慈惠宮五路財神爺座前發財金元寶坐鎮，民眾聽說板橋慈惠宮五路財神殿是鴻海董事長郭台銘小時候睡覺的地方，都搶著要摸元寶添財氣。