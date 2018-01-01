國民黨升旗／吳敦義：2018 國民黨要勇敢挑起來
不參加總統府前升旗，國民黨今天上午7時在中央黨部前自己辦起「革新 團結 重返執政」升旗活動，主席吳敦義發表元旦談話宣示，國民黨一定要勇敢挑起來，2018一定要比現有執政的縣市有明顯的進步，2020年更要全力以赴，重返執政。
吳敦義上午率副主席曾永權、郝龍斌出席升旗典禮，日前宣布參選台北市長的國民黨前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文、有意爭取參選新北市長的前縣長周錫瑋，以及立委曾銘宗、費鴻泰、中央委員連勝文等人都到場參加，展現團結氛圍。
吳敦義發表元旦談話表示，希望國民黨能夠展開革新、團結、重返執政的目標，一定同心協力在2018年革新有成、團結有力，就能夠在全國各地方選舉重大的考驗當中贏得更多民眾支持，「在2020我們要全力以赴，重返執政」。
吳敦義表示，政黨輪替是民主法治國家正常的狀況，只不過當國民黨再度失去執政的責任，眼看著一個真能夠締造繁榮均富的經濟、廉能有為的政府、公益和諧的社會，和平穩定發展的兩岸，在這一年多來的確遭到極大的磨損。
吳敦義感嘆，全民健康因當前政府能源政策的矛盾，無法受到保護，PM2.5已經使得全台灣許多同胞，面臨肝、肺遭受癌症威脅的恐懼，在全台各地已經有許多憂心不已的國民走上街頭。他希望國民黨在2018年團結一致，展開革新、團結、重返執政的目標，在全國各地方選舉中贏得更多民眾支持，2020年全力以赴，重返執政，讓中華民國重新締造一個廉能而有效率的政府。
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