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國民黨升旗／吳敦義：2018 國民黨要勇敢挑起來

2018-01-01 13:43聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

國民黨主席吳敦義上午出席在國民黨中央黨部前廣場舉行的元旦升旗典禮。 記者蘇健忠／...
國民黨主席吳敦義上午出席在國民黨中央黨部前廣場舉行的元旦升旗典禮。 記者蘇健忠／攝影
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不參加總統府前升旗，國民黨今天上午7時在中央黨部前自己辦起「革新 團結 重返執政」升旗活動，主席吳敦義發表元旦談話宣示，國民黨一定要勇敢挑起來，2018一定要比現有執政的縣市有明顯的進步，2020年更要全力以赴，重返執政。

吳敦義上午率副主席曾永權、郝龍斌出席升旗典禮，日前宣布參選台北市長的國民黨前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文、有意爭取參選新北市長的前縣長周錫瑋，以及立委曾銘宗、費鴻泰、中央委員連勝文等人都到場參加，展現團結氛圍。

吳敦義發表元旦談話表示，希望國民黨能夠展開革新、團結、重返執政的目標，一定同心協力在2018年革新有成、團結有力，就能夠在全國各地方選舉重大的考驗當中贏得更多民眾支持，「在2020我們要全力以赴，重返執政」。

吳敦義表示，政黨輪替是民主法治國家正常的狀況，只不過當國民黨再度失去執政的責任，眼看著一個真能夠締造繁榮均富的經濟、廉能有為的政府、公益和諧的社會，和平穩定發展的兩岸，在這一年多來的確遭到極大的磨損。

吳敦義感嘆，全民健康因當前政府能源政策的矛盾，無法受到保護，PM2.5已經使得全台灣許多同胞，面臨肝、肺遭受癌症威脅的恐懼，在全台各地已經有許多憂心不已的國民走上街頭。他希望國民黨在2018年團結一致，展開革新、團結、重返執政的目標，在全國各地方選舉中贏得更多民眾支持，2020年全力以赴，重返執政，讓中華民國重新締造一個廉能而有效率的政府。

國民黨吳敦義選舉

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