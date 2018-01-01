冷眼集／走不出霧霾 如何「幸福共好」？

2018-01-01 13:17 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 陳洛薇



今天是中華民國107年元旦，一早總統府前升旗典禮，蔡英文總統（左三）、副總統陳建仁（右二）伉儷、台北市長柯文哲（左一）等一起出席升旗典禮。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

迎接2018，總統府前舉行升旗音樂會，台獨人士鬧場喊口號宣揚「台灣獨立」被架離，凱道的另一頭，青年勞工上街發表kuso版元旦文告，諷刺蔡政府的2018年是「過勞共慘」，新年伊始，蔡總統祈願國人「幸福共好」，但台灣仍深陷在對立、衝突不斷的霧霾中。

回顧蔡政府執政的一年半，台灣並沒有因為政權輪替，而紛擾停止，軍公教勞輪番遊行抗爭，就連空服員、消防員、照顧服務員、護理師都走上街頭，尤其是行政院長賴清德去年9月上任後的抗爭堪稱比信徒「做功德」一樣密集，光是10月已有7萬多人走上街頭，相較前年同期成長近五成，更創下去年新高。

標榜「謙卑執政」的蔡政府，在推動改革的同時，並未能及時化解這些爭議，因此，每次抗爭，群眾渲洩的不滿及無助求援的心聲，找不到出口，街頭上的警民對峙、強勢驅離，每每讓社會對立加劇加深，由全民承擔的社會成本難以計算。

青年團體上午在凱達格蘭大道舉辦「過勞共慘」升旗儀式，諷刺蔡英文總統和民進黨，在全新的一年青年和勞工不會過的更好，只會更慘、更過勞。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

蔡政府的民意支持度大幅滑落，蔡總統坦言，她知道自己民調下滑，夜闌人靜的時候，也曾想過自己是否還要繼續堅持改革，但她決定，她要做過去總統不敢做的事，與不敢付出的政治成本，改革仍會堅定推動。

執政者應有為所當為、堅持改革的魄力與勇氣，但是，當改革引發反彈，該傾聽民意，還是掩住耳朵當作聽不見？當不同聲音出現時，要謙卑執政還是傲慢蠻幹？更需要為政者的大智慧。

執政的多頭馬車，會重挫人民對蔡政府的信任度。一個勞基法修正，前後政策反覆，讓企業及勞工無所適從，衝擊社會穩定與政府誠信，一個勞基法修法民調，民進黨版和勞動部版相互打臉，黨政各唱各的調，實在尷尬。而勞基法修正草案在國會強渡關山，無視程序正義，國會多次上演朝野對抗擂台，也令社會動盪不安。

去年年終記者會，蔡總統一時口誤，將「已執政500多天」，說成「已執政500多年」，國家民生一肩扛，雖然只有500多個日子，為達成人民的期待，身為為政者，蔡總統一定是戰戰兢兢，如臨深淵如履薄冰，心境想必是度日如年。新的一年，蔡總統宣示要讓全民幸福更好，但執政團隊若不能齊步向前，無法帶領國家走出霧霾，民眾才是度日如年。