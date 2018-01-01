竹縣元旦升旗 邱鏡淳：中央政策不對時立院要加油

2018-01-01 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣2018年元旦升旗典禮，今天在縣府廣場舉行，吸引大批民眾參加，新竹縣長邱鏡淳在致詞時，一開口就談到國旗和中央政策，他指出，當沒有看到國旗或政策不對時，希望立法院能夠加油。他話鋒一轉，緊接著點名「立委林為洲雖然很認真，但老百姓期待有待加強。」

對此，林為洲在致詞時也回應，他雖然很認真，但是民眾的期待更多，他也會更努力。特別是國民黨在立院雖是少數黨，目前最重要的是做好監督工作，讓外面的聲音可反映到立院。

邱鏡淳新年第一天，回應鄉親最關心的路平專案，他說從綜發處的民調中，民眾反映道路問題，且影響了交通，他說，縣府收到民眾的期待，請大家看一看，近來八個鄉鎮的路平專案已完工。

邱鏡淳指出，新竹縣府勇敢走出去，新的一年已爭取到15億多的前瞻計畫，還有42億多的預算正準備爭取中，目前實施竹北市的東興圳，爭取到2億5千萬，上周交付建築師順利出爐。他也提到竹東的中興河道、國際客家音樂村等，各爭取到經費3億多，另還有快捷公車、醫療專車、台灣好行，會繼續向中央來爭取。