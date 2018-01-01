台南元旦升旗健行 少了賴清德鄉親依舊擠爆虎頭埤

2018-01-01 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南熱門跨年活動之一的「虎頭埤元旦升旗與健行」，今年將邁入第6年，一度傳出要停辦，今年如期舉行，台南代理市長李孟諺一早看完日出後，趕到虎頭埤參加升旗典禮，隨後與300多名鄉親一同走完虎頭埤環湖健行，參與民眾還可參加摸彩，頭獎是「台南大阪來回機票」。

迎接新年來到，上午7點30分在虎頭埤風景區大門迎賓廣場升旗，台南代理市長李孟諺與民眾一起唱國歌「三民主義、吾黨所宗、以建民國...」全程唱完，隨後由台南代理市長李孟諺主持，8點開始健行，李孟諺也與民眾一起做暖身操動作參與，隨後民眾沿虎頭埤環湖健走.

李孟諺表示，回顧台南過去一年，雖然辛苦但豐碩成果，很多重大工程都陸續進行，包括鐵路地下化開工、小巨蛋發包，許多科技產業的重大投資案，也已經宣布或者是順利進行中；在市區，大家更可以發現有很多星級的旅館陸續開幕，這次除了在高鐵跨年倒數也在左鎮迎日出，今天在虎頭埤健行，新年的第一天，鼓勵大家走出戶外