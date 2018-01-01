新北元旦升旗 朱立倫：重大建設今年都要完成

2018-01-01 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



正妹成為新北升旗的「嬌點」。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 新北市107年元旦升旗上午在市民廣場舉行，六點過後就陸續有民眾到場擠滿現場。在畫眉鳥樂團等體熱場表演後，新店新和國小30名原住民師生上場唱國歌，學生們僅著短袖，主持人訪問時高喊「好冷」，全場鬨堂大笑。市長朱立倫則宣示今年重大建設都要一一完成，也為中華民國和新北市加油。

市府團隊及前台北縣長周錫瑋、議長蔣根煌等人都到場參加，升旗由保安警察大隊儀隊擔任旗手護旗進場，全場在國歌、國旗歌聲中目視國旗飄揚冉冉升起。

朱立倫說，國人用歡樂心情、團結力量共同迎接2018年來臨，新北要繼續打造幸福城市，讓市民以新北市為傲，今年內各種重大建設都要一一完成，也祝福市民新年快樂。

現場有許多親子團體全員出動，以各種國旗妝扮展現創意，還有年輕正妹不畏寒冷穿著國旗運動上衣，臉上、手上彩繪國旗徹夜排隊，成為眾人爭相拍照「嬌」點。

民政局長江俊霆說，今年升旗典禮結合開運發財健走8.8公里闖關活動，闖關成功可獲1袋有機蔬菜，要讓民眾「動健康」、「吃健康」，而且「拿菜」能夠「納財」，新年「有機」會「發發發」。