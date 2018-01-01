基隆元旦升旗 想選巿長的都到了

2018-01-01 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市政府連續3年在海科館潮境公園，舉辦「台灣頭，看日出」元旦升旗，天未亮就湧進許多民眾，不畏天寒地凍，海風呼呼，一見面就開心互道新年快樂，有意思的是，想選市長的人都到了，議長宋瑋莉還在現場發放小國旗，較勁的意味濃厚。

今年元旦升旗典禮由「舊情綿綿」劇中癡情又帥氣的男主角「明峰」陳彥廷主持，開場表演有踢踏舞及非洲鼓，市長林右昌帶領大家唱國歌，國境之北的彭佳嶼、基隆嶼也同步升旗，與本島一同慶賀。

市長林右昌說，用最熱烈的心情期待基隆市在2018年能再次躍進，變成是個進步繁榮的城市，2017年大家努力了非常多，也有好的成果，2018年2月初城際轉運站即將動工，國光客運站拆除，忠一路打通接到中山一、二路。

軍港遷移基隆市民等待2、30年，今年2月會動土，預計4年完成海軍營區和基地代建代拆，4年後軍港從基隆港東岸遷到西案，這是基隆市內港會形成商業廊帶，也會有一條長達4公里，從西4、5碼頭到東13碼頭的濱海長廊，這個變化將讓很多人驚豔基隆的蛻變。

林右昌說，過去常有人提到過了幾十年回到基隆都不會迷路，不過現在基隆人可以跟全國民眾講一聲，「你若久久沒來基隆，你會迷路」。

議長宋瑋莉拿著小國旗上台致詞指出，她愛國旗愛國家，台灣2017年度代表字「茫 」 ，是茫然不知所措的茫，她期盼政府能讓百姓有所定位，不然大家的工作，未來，經濟在那裡？她也祈求國家安定，讓生活在台灣這塊土地的朋友，都能安居樂業，經濟起飛，不要再紛紛擾擾了。