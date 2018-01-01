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竹市元旦升旗 林智堅與市民相約「2018，一定幸福」

2018-01-01 09:22聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市今天上午7點30分於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請空軍第2聯隊出動5架幻象戰機排列成倒「V」字形，從中山路往市府上空衝場，並首次推出由16家在地知名早餐店家進駐的「元氣市集」，市長林智堅與市民一起為新的一年拉開序幕，許下新年願望「國泰民安」、「加速推動新竹建設」並相約「2018，一定幸福」。

2018元旦慶祝系列豐富多元，除象徵新年到來的升旗典禮，規劃精采的音樂饗宴，今年最吸睛的莫過於空軍第2聯隊出動5架幻象戰機衝場，用空中飛行英姿與市民一同迎接新年到來，同時市府首度推出16家在地知名早餐組成的「元氣市集」，與市民共享豐勝美味的2018第一餐。

林智堅感謝市民，3年前願意給一個39歲的年輕人「改變新竹市的機會」，因為年輕所以勇敢造夢、逐夢進而圓夢，他細數3年來各項重大建設逐漸改變城市樣貌，將2017年定位為「充滿驚喜與感恩的一年」，他說，新竹將有全國第一間由地方政府和民間協力打造的兒童醫院；世博台灣館在聯發科蔡明介董事長協助下，將轉型兒童探索館；服役超過60年的新竹油庫，上周正式廢庫，朝下個世代「竹科X創新產業區」邁進。

林智堅也許下三個願望，第一「台灣國泰民安、風調雨順」，第二「新竹市市政建設，火力全開、穩定推進」，第三則與市民相約「2018，一定幸福」，並預告眾所期待的新竹市立棒球場，中央已核定經費，2018將有實質進展，讓每一次白色圍籬打開，都是一次又一次的驚喜。

今年首推重頭戲「元氣市集」，邀請16個新竹地區知名早餐業者進駐，帶來鹹派、柴燒窯烤麵包、刈包、紅豆餅、乳酪餅、豬肉夾饃及紅豆湯圓等25種中、西式餐點讓民眾「新年第一餐」超元氣，現場亦推出限定好康活動，現場氣氛活力滿點，相當熱鬧。

新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
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2018元旦新竹市好天氣。記者張雅婷／攝影
2018元旦新竹市好天氣。記者張雅婷／攝影
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新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮。記者張雅婷／攝影
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新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
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新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，民眾扮演蜘蛛人熱情參與。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，民眾扮演蜘蛛人熱情參與。記者張雅婷／攝影
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新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
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新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
新竹市於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場面熱鬧。記者張雅婷／攝影
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新竹市今天上午7點30分於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請空軍第2聯隊出動5架幻...
新竹市今天上午7點30分於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請空軍第2聯隊出動5架幻象戰機排列成倒「V」字形，從中山路往市府上空衝場。記者張雅婷／攝影
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新竹市今天上午7點30分於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，吸引三千多名民眾熱情參與。...
新竹市今天上午7點30分於市府前廣場舉行元旦升旗典禮，吸引三千多名民眾熱情參與。記者張雅婷／攝影
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幻象戰機林智堅空軍

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