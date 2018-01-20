時力和國民黨擬推勞基法公投 柯建銘：大丑、小丑

2018-01-20 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 時代力量將針對「最低工資法」立法及廢止勞基法並重新審查等議題發起公投，國民黨也可能跟進。對此民進黨團總召柯建銘表示，身為立委，若認為勞基法該廢止，可提廢止案，立委也有立法權可提案制定最低工資法，他批評時代力量操作公投只是為了年底選舉，且時代力量日前不參與勞基法協商又退出院會審查，如今又要對勞基法相關議題提出公投，行為矛盾。

柯建銘說，時代力量日前杯葛勞基法在委員會的審查，隨後臨時會協商時也沒拿出自己的版本，時代力量當初口口聲聲要求委員會中心主義，如今只想發起公投而沒有做好「代議士」的責任，「難道以後選上立委都可以不用到立法院上班？台灣人民要如何跟著他們走？」

柯建銘說，國民黨如果要跟進時代力量對勞基法發起公投，兩黨將演變成大丑、小丑，過去時代力量也不滿國民黨團總是「為杯葛而杯葛」，但如今兩黨的行為快要合而為一，恐變成「台灣政治的土石流」。至於國民黨可能針對「空汙法」發起公投，柯建銘也反問，空汙法已是立法院下會期優先法案，國民黨立委在委員會審查即可，難道以後立法或修法都要先發起公投嗎？

柯建銘說，時代力量若要制定最低工資法，就把內容拿出來，並透過委員會審查、完成立法，讓大家看看時代力量如何論述。他也奉勸時代力量應該沉澱一下，想想自己的時代價值是什麼，論述應該重新盤整，不要一直為了年底選舉做政治表演，玩火自焚，終究會把自己弄進死胡同。