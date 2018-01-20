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美麗華高球場大罷工 華航工會上街討年終

2018-01-20 00:32聯合報 記者王敏旭侯俐安呂思逸／連線報導

美麗華企業工會發動無限期罷工。 記者王敏旭／攝影
美麗華企業工會發動無限期罷工。 記者王敏旭／攝影
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年關將近，快到發年終獎金的時候，勞資爭議也越多。新北市美麗華高爾夫球場日前資遣勞工遭申訴，事後勞資雙方協調會不成立，工會成員昨凌晨四時許發動「無限期罷工」，也有反對罷工的員工到場聲援，兩派人馬一度爆發衝突。新北勞工局則表示，強烈支持合法罷工。

華航企業工會今晚號召數百名空服員赴台北公司門口抗議。 記者林俊良／攝影
華航企業工會今晚號召數百名空服員赴台北公司門口抗議。 記者林俊良／攝影
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華航企業工會則不滿華航今年營收達一五六三億元創新高，年終獎金卻大縮水，只有過去營收最高點時的四分之一，昨晚數百人在華航台北分公司門口辦「尾牙」，抗議「華航賺大錢，員工做功德」，訴求提高年終獎金每人至少十八萬元。

不過華航譴責工會，指工會刻意以華航年終只有兩萬兩千元誤導外界，華航依照團協提撥年度稅前盈餘兩成金額作為年終獎金，工會卻拒將薪資外多給的第十三個月獎金算入年終，更提出十八萬年終獎金，獅子大開口，抹黑華航「令人不敢恭維」。

華航前年五月發起一五○名空服員罷工後，藉此爭取外站津貼、拒絕縮減停息時間等談判權，工會界看見罷工成效，去年接連有普來利罷工、昇陽光電罷工，今年首起罷工案則是美麗華工會。

中華航空企業工會成員昨晚在華航台北分公司樓下分發油飯。 （中央社）
中華航空企業工會成員昨晚在華航台北分公司樓下分發油飯。 （中央社）
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美麗華高爾夫球場一月十一日無預警資遣十八名員工，其中十五人是工會成員，另三人是工會幹部。勞資十五日舉行調解會議，但調解不成立，工會昨凌晨四時發動無限期罷工，在球場正門、側門拉起罷工糾察線，高喊「反外包，爭調薪」、「要年終，好過年」，清晨有上班員工發現無法進球場，資方人員趕到後，雙方在門口僵持不下。

工會理事長黃文正說，公司有打壓工會嫌疑，調解會議時工會提出會員每人發放一個半月年終獎金、調薪百分之三、未經工會同意禁人力外包，但公司態度強硬，協調破局。

球場孫姓副總經理說，不論工會罷工是否合法，球場進出口全遭封死，其他員工無法上班，顧客也無法進入打球，將尋求法律途徑解決。

昨下午反罷工員工與保全強行進入球場，發生推擠，警方排解過程中，部分員工順利進入球場。黃文正說，罷工不會退縮。

新北勞工局指出，依「勞資爭議處理法」，工會會員以直接、無記名投票，且全體半數同意就能宣告罷工，強烈支持工會依法行使爭議權，也呼籲各界尊重、同理罷工行動。

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